"Hablan porque no saben cómo funciona la estructura de un gabinete municipal" Locales 12 de junio de 2019 Redacción Por El jefe de Gabinete del Municipio local, Marcos Corach, recibió muchas críticas de parte de la oposición en relación a sus funciones y dijo que "me molesta y no me gusta que me digan 'titiritero de la política'".

FOTO RADIO ADN MARCOS CORACH. A cargo del gabinete Municipal.







El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Marcos Corach, recibió muchas críticas en esta campaña política. Según los candidatos de la oposición, es el puesto "a eliminar".

Sin ir más lejos, hace unas semanas el concejal del PDP Lisandro Mársico pidió que deje de funcionar el puesto de Jefe de Gabinete: "lo que le pedimos a Corach es que se cumpla con lo que se vota acá, le pedimos información para nutrirnos y aportar no solo para controlar, pero esa información mayormente no viene. El Jefe de Gabinete es un gasto que pagamos sin sentido, yo siempre dije que esa figura tenía que desaparecer de la estructura Municipal, pero no por una cuestión persona. Sea Marcos Corach o el que sea, acá hablamos de la figura en sí", manifestó.

Además, los candidatos a la intendencia, Fernando Muriel y Leonardo Viotti, también hicieron el mismo pedido. "Quienes no trabajan en organizaciones tan grande como estas no lo comprenden. Soslayan el tema de la coordinación de los equipos y si no trabajamos coordinados entre las distintas áreas del Municipio, sería muy complejo y ineficiente poder llevar adelante la tarea", dijo Corach al respecto y agregó que "esa tarea de poder coordinar los equipos para los trabajos es una de las funciones, además de mi relación con el Concejo. Los que dicen que no debe existir esta función es porque no la conocen, les resulta simplificar una cuestión que no entienden la complejidad que tiene. Soy quien va dos veces al año a brindar informes de los avances de gestión", dijo al respecto en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.

En referencia a la "falta de respuesta" de los pedidos de informe, por parte de los concejales opositores, Corach dijo que "muchas veces esas minutas de comunicación significan mucho trabajo para los que desarrollan las tareas ejecutivas, y se demoran. Lo que es mentira y no existe es la mano negra que Mársico dice. Que nosotros, o yo particularmente, paro los pedidos de informes. Hablan porque no saben cómo funciona la estructura de un gabinete municipal. Nosotros durante mucho tiempo funcionamos sin jefatura de gabinete, la creó Castellano en el 2011 y algunos dirán que pueden ser ellos mismos", destacó el funcionario.



VINCULOS

En un entretenido mano a mano con la Emisora, dijo que él tiene una vinculación constitucional con el Concejo que "no es política" y dijo que "me vinculo con los concejales pero por cuestiones operativas y de trabajo. Yo no me incluyo en la política partidaria de cada uno de los concejales. Estábamos organizando la subida del concejo, no hubo ninguna otra cosa, forma parte del imaginario de muchos", recordó.

A modo de cierre dijo que "ha habido espacios de crecimiento, es un momento particular. No se puede improvisar, no hay ninguna dudas, el mejor candidato que tiene el peronismo para presentar en Rafaela es Castellano. Tiene un profundo respeto por su familia, el intendente más allá de la opinión del recambio, nosotros ponemos nuestros mejores nombres a competir, los mejores los pusimos siempre al frente en las elecciones. Cuando hablan del tiempo que llevamos acá adentro es como si fueran heredado, pero compiten en igualdad de condiciones y ganan . ¿Quién me puede decir que la alternancia en el poder es garantía de éxito", dijo el Jefe de Gabinete.

Por último dijo que "me molesta, no me gusta que me digan 'titiritero de la política'. Es una falta de respeto hacia mis compañeros de trabajo, yo milito hace mucho tiempo en el peronismo, soy un hombre del peronismo local, no soy hombre de Perotti en la ciudad de Rafaela, soy un articulador", finalizó.