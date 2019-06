Más de un centenar de máquinas en la competencia de Los Troncos Deportes 12 de junio de 2019 Por Víctor Hugo Fux El tradicional circuito "Los Toboganes" de Esperanza, sirvió de marco a la disputa de la cuarta fecha de la categoría Los Troncos, en una programación que tuvo a 102 inscriptos y que se desarrolló con un marco imponente.

La categoría Los Troncos no deja de sorprender y mucho menos de crecer. En las dos primeras fechas de esta temporada había convocado a 93 participantes y en la tercera fueron 95 los inscriptos.

El pasado fin de semana, en oportunidad de llevarse a cabo la cuarta fecha del calendario, se estableció una nueva marca, que se constituye en un récord, al tomar parte de la actividad 102 pilotos en el circuito "Los Toboganes" de la ciudad de Esperanza.

Pero merecen destacarse, al margen de la respuesta de los protagonistas, otros dos temas fundamentales: el espectacular acompañamiento del público y las muy buenas condiciones que presentó el trazado esperancino.

En lo deportivo, además de las carreras habituales para cada una de las seis divisionales, se disputó una especial, con pilotos invitados, en el Turismo C, registrándose en las finales estas posiciones oficiales:



Categoría Turismo B: 1º Hernán Beckmann; 2º Sergio Calza; 3º José Nagel; 4º Walter Tesari; 5º Juan Minerva; 6º Adrián Mir; 7º Sebastián Exner; 8º Aníbal Ratque y 9º Gastón Ledesma.



Categoría Fórmula: 1º Brian Perino; 2º Adrián Marcuzzi; 3º Rubén Coll; 4º Hernán Merki y 5º Víctor Schurrer.



Categoría Turismo C (titulares): 1º Alejandro Messa; 2º Demis Aleman; 3º Estefano Spreggero; 4º Alejandro Batalla; 5º Sergio Sacco; 6º Cristian Sánchez; 7º Guillermo Giraldotti; 8º Víctor Elena; 9º Nicolás Ricca; 10º Eloy Roland; 11º Juan Manuel Fux; 12º Leonardo Orellano; 13ª Silvana Gross; 14º Nicolás Posebón y 15º Omar Rivera.



Categoría Turismo Promocional (final A): 1º Nicolás Perino; 2º Brian Perino; 3º Horacio Fernández; 4º Darío Rainaudi; 5º Pablo Gieco; 6º Julián Roldán; 7º Julio Miretti; 8º Carlos Forlani; 9º Alex Weppler; 10º José Graglia; 11º Lautaro Gutiérrez; 12º Ignacio Gorostidi y 13º Mariano Cabrera.



Categoría Turismo Promocional (final B): 1º Matías Marengo; 2º Emanuel Murúa; 3º Fabio Demaría; 4º Cristian Auce; 5º Pablo Egestti; 6º Néstor Gieco; 7º Diego Navas; 8º Juan Minetti y 9º Pablo Ferace.



Categoría Turismo A: 1º Gastón Mierke; 2º Marcos Humoffe; 3º Nicolás Spreggero; 4º Marcelo Zanabria; 5º Alejandro Messa; 6º Alejandro Amico; 7º Cristian Sánchez; 8º Eloy Roland; 9º Agustín Franchetto; 10º José Gamboa; 11º Fabián Chuard; 12º Federico Kuzmicz; 13º Matías Beckmann; 14º Andrés Arnodo; 15º Héctor Maidana; 16º José Luis Bonvín; 17º Franco Rossi y 18º Leandro Orellano.



Categoría TC 4000: 1º Brian Yacob; 2º Leandro Larese; 3º Cristian Esquivel; 4º Adrián Marcuzzi; 5º Esteban Auce; 6º Walter Werner; 7º Andrés Fux; 8º Juan Cruz Bostico; 9º Danilo Cacciolatto; 10º Leonardo Crucianelli; 11º Amílcar Salzmann; 12º Matías Felippa; 13º Cristian Theytaz; 14º Rubén Lencina; 15º Franco Salzmann y 16º Héctor Pirani.



Categoría Turismo C (invitados): 1º Marcos Vescovi; 2º Martín Rossi; 3º Pablo Gudiño; 4º Matías Beltramo; 5º Marcelo Elena; 6º Alfredo Batalla; 7º Néstor Depetris; 8º Julio Giraldotti; 9º Jairo Maidana; 10º Leandro Fabre; 11º Pablo Chiavassa; 12º Nicolás Spreggero; 13º Agustín Eberhardt; 14º Héctor Valentini; 15º Juan Carlos Fux; 16º Hugo Furia; 17º Daniel Albrecht y 18º Elías Contreras.



PROXIMA FECHA

Será la quinta del Torneo Oficial 2019 y se anuncia para el fin de semana del 29 y 30 de junio en el circuito del San Jerónimo Motor Club, de la localidad de San Jerónimo Norte.