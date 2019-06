Llegó el primero a la "Crema" Deportes 12 de junio de 2019 Redacción Por Se trata del delantero tucumano Joaquín Quinteros proveniente de Mitre de Santiago del Estero. En las próximas horas se podrían confirmar algunas bajas más. Tres con su primer contrato.

Ver galería 1 / 2 - FOTO LA OPINION SE SUMO QUINTEROS. / El tucumano de 27 años (izquierda, junto al juvenil Franco Gómez) ya se entrena en Atlético de Rafaela, el próximo 1 de julio se convertirá en refuerzo. FOTO LA OPINION RECIBIMIENTO. / Tras el entrenamiento el plantel de la Crema le dio la "bienvenida" a los nuevos profesionales.







Atlético de Rafaela sigue adelante con su preparación de cara al próximo torneo de la B Nacional, temporada 2019/2020, y en la jornada de ayer se sumó la primera cara nueva. Se trata de Joaquín Quinteros, delantero tucumano, que llega procedente de Mitre de Santiago del Estero.

El "Chueco" de 27 años se sumó al plantel que es comandado por Walter Nicolás Otta pero aún no firmó contrato. Esto se rubricará en los primeros días de julio ya que hasta fin de mes tiene vínculo con el elenco santiagueño.

De esta forma el atacante por afuera, también puede cumplir la función de media punta, es la primera incorporación que tiene el conjunto albiceleste.

Si bien hay un par de negociaciones encaminadas, aún la dirigencia no cerró ninguna de ellas y recién la próxima semana se podrían estar confirmando algunos arribos más. Como así también, en las próximas horas, nuevas salidas ante vínculos que finalizan el próximo 30 de junio y no serán renovados.



TUVIERON SU "BIENVENIDA"

La “Crema” siempre tiene buenos proyectos en Inferiores y en esta ocasión apostó por tres de sus promesas. Se trata de Franco Gómez (lateral derecho), Ramón Cappelletti (mediocampista ofensivo) y Franco Baudracco (mediocampista central), todos clase 98, quienes firmaron su primer contrato como profesionales.

Desde comienzo de semana trabajan junto al plantel de Otta y en la jornada de ayer, al finalizar el entrenamiento, tuvieron su ‘recibimiento’.