Rafaela tendrá a la Sierra de René

Marcelo Gascue Martínez es un marplatense apasionado del deporte motor, una actividad que practicó en el plano nacional con buenos resultados y que logró ganar su última carrera al mando de la Ford Sierra que en la década del '90 trascendió en el TC2000 en manos de René Zanatta.

Ayer, en el programa "Tiempo de Velocidad", que se emite por LT28 Radio Rafaela, el actual propietario de esa unidad, recordó que "la compré porque, sinceramente, me enamoró por su diseño, en una época muy linda de nuestro automovilismo deportivo".

Marcelo realizó un par de carrera y lo repasó de esta manera: "En la primera, estaba peleando adelante, pero lamentablemente no se me dio, pero la segunda que hice con la Sierra tuve la suerte de ganarla, en el 'Premio Coronación', de la categoría TC2000 del Atlántico".

Más adelante comentó que "estaba pintada de rojo, es la Sierra de 4 puertas que René corrió en 1994" y agregó "para mí fue una satisfacción enorme, porque siempre lo admiré y supe del gran esfuerzo que él hacía para estar en una categoría nacional en la que había equipos oficiales muy fuertes".

Gascue Martínez señaló que "la restauración está casi lista y ahora está pintada de amarillo; sinceramente, mucha gente me llamó para comprármela, pero lo dije cuando inicié este proceso que el auto se iría para Rafaela" y dijo para concluir que "simplemente, lo que hago es cumplir la palabra empeñada; porque entiendo que ese auto tiene que volver a las manos de René".