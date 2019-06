La "Flora" festejó en la Zona Sur Deportes 12 de junio de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FUTBOL







Al torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol, en su zona Sur, le faltaba una fecha. Se jugó el pasado sábado y con esta se terminaron de definir las tres categorías que restaban, La Hidráulica ya se había asegurado el 1 en Octava de manera anticipada. En las otras divisionales fue Florida de Clucellas el que terminó festejando con los títulos conseguidos en Sexta, Séptima y Novena.

Vale recordar que en la Zona Norte se consagraron: Deportivo Ramona (Sexta), Moreno de Lehmann (Séptima), Argentino de Humberto (Octava y Novena).

A continuación, todo lo ocurrido en dicho capítulo 11° en donde los de Frontera tuvieron libre:



Sexta División: Deportivo Josefina 3 (Maximiliano Peretti, Marcos Bustamante y Matías Infante) vs. Libertad Estación Clucellas 1 (Tomás Aimar), Bochófilo Bochazo 4 (Pablo Zapata, Federico Godoy, Iván Giussani y Mauro Egger) vs. San Martín de Angélica 0, Atlético María Juana 1 (Emiliano Perren) vs. Talleres María Juana 1 (Tomás Zapata), Esmeralda 1 (Ezequiel Navarrete) vs Zenón Pereyra 1 (Tomás Areco), Sportivo Santa Clara 1 (Gonzalo Sager) vs. Atlético Florida de Clucellas 3 (Ignacio Cortebini, Ángel Mandelli y Facundo Sosa). Goleador: Iván Giussani (Bochazo), con 12 goles.



Séptima División: Deportivo Josefina 0 vs. Libertad Estación Clucellas 1 (Vladimil Boscacci), Atlético María Juana 1 (Ulises Cattani) vs. Talleres María Juana 2 (Genaro Zapata y Mateo Galván), Esmeralda 2 (Benjamín Astrada y Lautaro Bruno) vs Zenón Pereyra 1 (Benjamín Marfini), Sportivo Santa Clara 0 vs. Atlético Florida de Clucellas 1 (Agustín Eugster). A Bochófilo Bochazo le dieron los puntos ya que San Martín de Angélica no presentó la divisional. Goleadores: Thiago Kloster (Santa Clara) y Agustín Eugster (Florida), con 8 goles cada uno.



Octava División: Bochófilo Bochazo 1 (Alexander Barrios) vs. San Martín de Angélica 1 (Luca Bortolan), Atlético María Juana 1 (Ramiro Jaime) vs. Talleres María Juana 0, Esmeralda 2 (Héctor Genes x 2) vs Zenón Pereyra 4 (Gonzalo Domínguez x 2, Alexis Genes y Benjamín Leonarduzzi), Sportivo Santa Clara 2 (Axel Expósito y Santiago Bonetti) vs. Atlético Florida de Clucellas 1 (Agustín Mansilla). Al Deportivo Josefina le dieron los puntos ya que Libertad Estación Clucellas no presentó la divisional. Goleador: Damiano Jaime (Atlético MJ), con 13 goles.



Novena División: Deportivo Josefina 1 (Lautaro Casado) vs. Libertad Estación Clucellas 0, Bochófilo Bochazo 3 (Vito Fasseta y Lionel Lencina x 2) vs. San Martín de Angélica 0, Atlético María Juana 6 (Joaquín Gallo, Marcos Schemberger x 3, Ignacio Cornalis y Gabriel Zacarías) vs. Talleres María Juana 1 (Fernando Acosta), Esmeralda vs Zenón Pereyra, Sportivo Santa Clara 0 vs. Atlético Florida de Clucellas 4 (Diego Bolondrina, Bautista Junco, Agustín Dobler y Santino Hubeli). A Atl. Esmeralda le dieron los puntos ya que Zenón Pereyra no presentó la divisional. Goleador: Bautista Junco (Florida), con 13 goles.