"Queremos una AMSAFE de puertas abiertas al afiliado"

Locales 12 de junio de 2019 Por GUILLERMO DE LOS HOYOS, CANDIDATO POR EL FRENTE "4 DE ABRIL"

FOTO J. BARRERA CANDIDATOS./ Guillermo de los Hoyos (provincial), Hugo Acuña (Sec. Gral. Castellanos) Lucila Strata y Rosana Rojas (Delegada Seccional Adjunta 2º y 1º).







El próximo 19 de junio, los docentes afiliados a AMSAFE elegirán sus próximos representantes. Por el Frente "4 de Abril" se presenta Guillermo de los Hoyos, que competirá con Sonia Alesso, actual titular del gremio y que busca la renovación de su mandato. Ayer visitó la redacción de LA OPINION, acompañado por Hugo Acuña, el candidato a nivel departamental, Lucila Strata y Rosana Rojas, quienes también integran la lista.

"Estamos muy contento del proceso electoral, por la recepción que tenemos de los docentes. Hay 11 listas de nuestro sector presentadas a nivel provincial. Tenemos gente muy representativa en cada uno de esos departamentos", dijo y agregó de los Hoyos: "aunque suene gastado, a slogan de campaña, tenemos para ofrecer mucha participación, un sindicato de puertas abiertas. Es un modelo sindical diferente: en los lugares que conduce el Frente (Belgrano, Caseros, General López y Rosario) funciona así. Con asambleas multitudinarias, con un cuerpo de delegados que crece permanentemente (hay 1400 en las escuelas), el pliego de reclamos lo construimos ahí, no sentados en una mesa y viendo qué queremos con ese día. Tiene que ver con involucrarse con la vida sindical. Eso es fundamental para defender a la escuela pública".

Tienen una visión negativa respecto de cómo funciona la cláusula gatillo. "Durante mucho tiempo planteamos la necesidad de una actualización inmediata del salario, con una inflación creciente. No es la cláusula gatillo. Ahora vamos a cobrar con tres meses de retraso la inflación de abril. Y se toma como referencia al salario de febrero y no se toma al mes anterior. Esto provoca que estemos todos los meses preguntando qué se cobra y genera una confusión, sin saber cuánto se va a cobrar. La actualización tiene que ser inmediatamente a que se conozca la inflación y sobre la base del mes anterior. No solo queremos la actualización, sino también sobre la base del básico y no sobre las sumas en negro. Queremos que deje de haber salarios en negro, porque golpea mucho a los jubilados y a la Caja de Jubilaciones y al IAPOS", detalló.

"CTERA cerró con todos los gobiernos acuerdos salariales a la baja, con este gobierno y con los anteriores. Ahora se quejan que no llaman a paritaria, pero el acuerdo de 2016 cerraron un acuerdo que obturaba la paritaria. Eso no quiere decir que esté acompañando a las luchas provinciales: todo lo contrario, los deja desamparados ", dijo.

Con respecto a la titularización, "es un derecho básico. Pero todos los años, por la política de esta conducción gremial, nos vemos obligados a negociar la estabilidad laboral docente. Los concursos no están pautados: todos los años hay que ver que pasa con la paritaria. Las condiciones laborales son para cumplirse. Los concursos de ascensos de secundaria todavía no están las fechas. No podemos hacer de las condiciones de trabajo una moneda de cambio. Queremos un sindicato que sea independiente de los Gobiernos de turno, que llevemos nosotros un pliego con los reclamos, como por ejemplo, que haya un único cronograma de cobro y no nos paguen segmentado", detalló.



A NIVEL DEPARTAMENTAL

Por su parte, Acuña, Strata y Rojas marcaron que "hay mucho malestar en los docentes, porque el gremio está de espalda a los reclamos docentes. Lo sabemos en Rafaela, pero es mucho más salvaje en los pueblos. Se sienten muy solos. Muchos de los que recién se inician ya no se afilian. Necesitamos involucrarnos e involucrarlos", dijeron y solicitaron que se intervenga para que se controlen los resultados de la votación.