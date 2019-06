Scaloni tiene el equipo Deportes 12 de junio de 2019 Redacción Por Probó con un 4-4-2 y empezó a despejar las dudas para el debut: Pezzella, Tagliafico y Di María fueron titulares.







La selección argentina desarrolló su segundo entrenamiento en el complejo del club Vitoria, en Salvador de Bahía. Y, luego de los 15 minutos abiertos para la cobertura de los medios, Lionel Scaloni volvió a probar el equipo que se perfila como titular de cara al debut en la Copa América del sábado a las 19, frente a Colombia, en el estadio Arena Fonte Nova.

El "Gringo" ordenó ejercicios tácticos y un ensayo de fútbol, en el que testeó su diseño, que muestra varios cambios respecto del 11 que paró en el 5-1 frente a Nicaragua del último viernes en San Juan.

En el arco, no parece haber dudas: Franco Armani parece haberse quedado con la valla en su pelea con Esteban Andrada. El arquero de River, que terminó atajando en el Mundial de Rusia, estuvo en el amistoso jugado en Cuyo y sacó ventaja en la puja superclásica de los arqueros.

Renzo Saravia y Nicolás Otamendi retuvieron sus lugares en la defensa. En el lateral izquierdo, vuelve Nicolás Tagliafico, semifinalista de la Champions League con el Ajax, por Marcos Acuña. Y en la zaga, Germán Pezzella ocupará la plaza de Juan Foyth.

El 5 de mayo, el defensor de la Fiorentina sufrió una fractura en el maxilar en Italia. Se operó y días después comenzó a entrenarse: recién participa de sus primeras prácticas sin la máscara protectora. Sin embargo, para Scaloni es una pieza clave. Y será titular frente a los dirigidos por Carlos Queiroz.

El mediocampo se repetirá por completo. Y esa decisión incluye la confirmación de una apuesta: el cuerpo técnico respalda a Guido Rodríguez. El ex mediocampista central de River y Defensa y Justicia se ganó un lugar por manejo, ubicación y presente en el fútbol mexicano. Lo acompañarán Leandro Paredes y Giovani Lo Celso.

En ofensiva, volvieron a aparecer los tres fantásticos, los históricos, los de mejor actualidad en el fútbol europeo: Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María. "Fideo" se impone en la batalla con Matías Suárez, pero al mismo tiempo sabe que, si Argentina avanza hasta la final del certamen, no jugará los seis encuentros. La idea forma parte del plan "anti lesión" que pergeñó Scaloni para no perderlo en instancias decisivas.