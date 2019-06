Pumitas ante Francia Deportes 12 de junio de 2019 Redacción Por Este miércoles, 13 hs., el seleccionado juvenil enfrentará a los franceses en Rosario.







El seleccionado argentino de rugby Sub 20 se enfrentará con Francia, en un partido válido por la tercera y última fecha de la etapa clasificatoria del Mundial de la categoría, que se realiza en las ciudades de Rosario y Santa Fe. El partido se disputará este miércoles a partir de las 13, en el Hipódromo de Rosario, y será televisado por ESPN. El conjunto nacional, dirigido por José Pellicena, reúne seis unidades y está segundo en el grupo A, luego de una derrota ante Gales (25-30) y una contundente victoria sobre Islas Fiji (41-14).

Por su parte, los franceses, campeones en la edición 2018 del torneo, lidera la llave con diez puntos, como consecuencia de haberse impuesto en los dos encuentros anteriores: 36-20 a Islas Fiji; y 32-13 a Gales.

Los Pumitas podrán contar con Joaquín de la Vega Mendía, debido a que el Comité Disciplinario desestimó la citación por ‘tackle peligroso’ ante Islas Fiji, y no le aplicó la consabida tarjeta roja. Los que no actuarán por diversas lesiones son el centro Santiago Chocobares (traumatismo en la rodilla izquierda), y el back Ramiro Gurovich (fractura mínima con desplazamiento en la mano izquierda). Sus reemplazos serán Mariano Muntaner y Francisco Jorge, respectivamente. Los otros encuentros programados son los siguientes: Grupo A: Gales-Islas Fiji (en Ateneo Inmaculada de Santa Fe; 13). Grupo B: Italia-Irlanda (en Santa Fe; 10.30) e Inglaterra-Australia (Santa Fe; 15.30). Grupo C: Georgia-Escocia (en Rosario; 10.30) y Nueva Zelanda-Sudáfrica (en Rosario; 15.30).

El único representativo ya clasificado para las semifinales es el de Australia, líder de la zona B, con 10 puntos.



La formación Argentina: 1- Thomas Gallo, 2- Pablo Dimcheff, 3- Francisco Coria, 4- Manuel Bernstein, 5- Lucas Bur, 6- Juan Cruz Pérez Rachel, 7- Juan Martín González, 8- Bautista Pedemonte, 9- Gonzalo García, 10- Joaquín de la Vega Mendía, 11- Mateo Carreras, 12- Gerónimo Prisciantelli, 13- Juan Pablo Castro (C), 14- Rodrigo Isgro, 15- Ignacio Mendy.



Relevos: 16- Francisco Minervino, 17- Mariano Muntaner, 18- Francisco Calandra, 19- Estanislao Carullo, 20- Agustín Toth, 21- Ramiro Tallone, 22- Jerónimo Gómez Vara, 23- Federico Parnas, 24- Joaquín Pellandini, 25- Nicolás Roger, 26- Francisco Jorge, 27- Tomás Acosta Pimentel, 28- Marcos Moneta.