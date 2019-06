Aprender en la Empresa: programa que transforma el lugar de trabajo en un aula Locales 11 de junio de 2019 Redacción Por 8 empresas van a capacitar a 35 jóvenes de nuestra ciudad, cuyo objetivo consiste en formar a personas desempleadas de 18 a 25 años de edad, que reclaman las empresas rafaelinas.

El proceso no se cumple en un aula o en un taller de una institución educativa sino en los propios talleres de producción o en el ámbito de trabajo.







Este lunes, el intendente Luis Castellano y el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Andrés Ferrero, firmaron el convenio para la puesta en marcha del programa Aprender en la Empresa.

El mismo es llevado adelante mediante la articulación público – privada entre dicha entidad gremial empresarial y el Estado local, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales y la Oficina Municipal de Empleo.

Este año, son 8 empresas que van a capacitar a 35 jóvenes de nuestra ciudad. El objetivo consiste en formar a personas desempleadas de 18 a 25 años de edad, en temáticas específicas que reclaman las empresas rafaelinas. El proceso no se cumple en un aula o en un taller de una institución educativa sino en los propios talleres de producción o en el ámbito de trabajo.

Al respecto, Andrés Ferrero manifestó: “Reiterar algo que ya hemos hecho, y que constituye una política de Estado en la que podemos aportar un granito de arena. Mencioné que esto surgió a partir de un colega, Marcelo Modenesi, que en algún momento habló con el Intendente y el Centro Comercial para decirnos que era tiempo de poner en marcha este programa”.

“Es una posibilidad para las empresas de generar una visión sobre un conjunto de personas que, tal vez, puedan quedar en el trabajo. Pero sobre todo, es un colectivo social que está buscando tener una oportunidad y que nos parece muy válido que podamos hacerlo”, destacó.

Es importante mencionar que a lo largo de los 14 años que lleva el programa, han pasado más de 750 jóvenes en 30 industrias de la ciudad de Rafaela, con un 50 por ciento de inserción laboral inmediata.

En esta edición, Aprender en la Empresa plantea 72 horas de entrenamiento distribuidas a lo largo de tres meses. En este sentido, se trata de un programa 100 por ciento rafaelino, articulado por el sector público y privado, que permite fortalecer a una población vulnerable en términos de empleo.



UNA POLÍTICA DE ESTADO

A su turno, el intendente Luis Castellano agradeció “al Centro Comercial por abrirnos sus puertas, a las empresas que se sumaron al programa y que tiene una trayectoria de 14 años, con muy buenos resultados y una connotación social muy importante, sobre todo en momentos de crisis”.

“Que los jóvenes puedan participar, aprender, transformar la empresa en un aula, terminar la escuela secundaria y generarles la expectativa de poder conseguir un trabajo fijo, es maravilloso. Son 35 jóvenes que están muy entusiasmados de empezar y que, si se siguen sumando empresas, sumaremos más jóvenes”, explicó.

Además, aclaró: “Como todas las cosas que hacemos en la ciudad con el sector privado, tiene muchos condimentos sociales, económicos. Ante la crisis siempre lo decimos, tenemos que fortalecernos ahora porque cuando haya demanda de empleo hay que tener personas formadas para que puedan tomarlas”.

Y desde el lado de las empresas, “tienen la posibilidad de conocer a los chicos, evaluarlos. Ellos tienen la obligación de cumplir un horario, usar la vestimenta, aprender, entender que la lógica dentro de una empresa es en equipo, que tiene que rendir y un trabajo que tiene un jefe y compañeros”.

Por otro lado, valoró el trabajo de “la Oficina de Empleo, que ha hecho una gran tarea como también la Secretaría de Desarrollo Económico. Cuando los problemas son complejos, las soluciones también lo son y Aprender en la Empresa es parte de esta idea”.

Finalmente dijo que “desde la gestión municipal planificamos, no improvisamos. Por eso, a las políticas de Estado hay que conservarlas, mantenerlas, sostenerlas y fortalecerlas”, al mismo tiempo que aclaró que se trata de una “decisión política para trabajar en esta problemática sensible y que los empresarios decidieron apoyar abriendo sus puertas para transformarlas en aulas”.

El Secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Marcos Corach, además, destacó: “La actitud de las empresas de tomar chicos que no aún no tienen experiencia y que quieren llegar a un empleo formal”.