El fiscal imputó a Williner por homicidio simple Policiales 11 de junio de 2019 Redacción Por Teniendo en cuenta las pruebas recolectadas y las varias declaraciones de los testigos, el fiscal Guillermo Loyola imputó por homicidio simple y lesiones graves dolosas a José María Williner, el único detenido por la muerte de Luciano Beninca.

FOTOS JORGE BARRERA AUDIENCIA. Se desarrolló en los Tribunales de nuestra ciudad en horas de la tarde. IMPUTADO. José Williner, sindicado como el autor del homicidio de Luciano Beninca.







Este lunes, alrededor de las 17:30, se llevó a cabo en los Tribunales de Rafaela la Audiencia Imputativa por la muerte de Luciano Beninca, el rugbier rafaelino de 39 años, quien falleció en las primeras horas del último sábado luego de una trágica pelea en la esquina de Belgrano y Aarón Castellanos de nuestra ciudad y que justamente ayer, recibió sepultura en el cementerio Pax Dei de Bella Italia. José María Williner, el único detenido de 35 años, arribó media hora antes aproximadamente a Tribunales en una traffic de la Unidad Regional V proveniente de la Alcaidía, donde se encuentra alojado luego del lamentable hecho que se produjo tras la gresca entre amigos, recordando que Guillermo Beninca, de 42 años, se encuentra internado en un sanatorio con graves lesiones, entre ellas una fractura de tibia y peroné.

LA OPINION estuvo presente en el lugar, que contó con la presencia de numerosos efectivos policiales y con casi todos los medios de la ciudad cubriendo dicho encuentro. En la ocasión, se lo vio al acusado tranquilo y con varias lesiones en su rostro, se mantuvo en silencio y estuvo rodeado por policías, por algunos familiares y con la compañía de su abogado defensor, el santafesino Néstor Oroño. Luego de la lectura de actas e informes, el fiscal Guillermo Loyola imputó por homicidio simple a Williner, empleado administrativo en la Asociación Médica, además de la contemplación de "lesiones graves dolosas", una pena que va de 8 a 25 años de prisión según el Código Penal Argentino. La Audiencia Cautelar se llevará a cabo este martes a las 11 y fue convocada por el juez Javier Bottero. En principio se pactó el horario de las 9, pero se extendió un par de horas para que el abogado defensor pueda garantizar el derecho de defensa y tener una mejor preparación.



LA PALABRA DEL FISCAL

No obstante, el fiscal Guillermo Loyola realizó unos breves testimonios ante la prensa local luego de la Audiencia, donde mencionó en primer lugar que “se le imputó a la persona que está detenida el hecho que se le atribuye como consecuencia de la muerte de Luciano Beninca. La postura que ha adoptado la fiscalía es la de homicidio simple, en este momento, en cuanto a la atribución delictiva. Se manejan muchas versiones en la calle, obviamente hay evidencia, se han recolectado numerosas declaraciones, entre ellas las de los testigos y de circunstancias previas respecto de cómo sucedieron los hechos”.

Con respecto a la sobriedad física de los intervinientes, destacó que “es materia de pericias. Se han extraído muestras de orina y de sangre, tanto al imputado como a la víctima como para poder corroborar esa situación".

En relación a Guillermo Beninca, quien se encuentra internado en un nosocomio local, Loyola sostuvo que “me he entrevistado con él personalmente en el lugar donde de encuentra”, mientras que haciendo referencia a la autopsia, agregó que “la causal de la muerte de la víctima es como consecuencia de los traumatismos que tenía en el cráneo. Son varios los golpes que tuvo en la zona de la cabeza, pero no se determinó cuál de todos esos fue el causante de la muerte, sino que se dio como consecuencia de traumatismos varios en el cráneo”.

Por último, al preguntarle quién rompió los vidrios de la puerta de ingreso del complejo de departamentos, el fiscal respondió que “en base a la hipótesis que he establecido, la ha roto el imputado. El horario de la cautela se fijó para este martes a las 11 horas”.