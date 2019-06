Empleo joven y auditoría son los temas centrales

Después de varias semanas con escasa actividad legislativa, este lunes los concejales se reunieron en comisión por alrededor de cuatro horas, donde dieron despacho a veinte proyectos de distinto tenor, que serán votados en la última sesión antes de las elecciones generales de este domingo.

Entre los temas que este lunes generaron mayor nivel de discusión se encuentra el que impulsa el concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti, sobre establecer por ordenanza la figura de la auditoría externa que está en comisión desde hace meses, tal como publicó LA OPINION en su edición de ayer. En su momento, el análisis de esta iniciativa había generado la presencia en el Concejo, de la secretaria de Control y Auditoría de Gestión, Amalia Galanti aunque más allá de las explicaciones y los consensos no significó el fin del proyecto de Viotti. Para los ediles oficialistas, el proyecto debería analizarse más detenidamente, sin embargo el concejal autor de la iniciativa, consiguió el respaldo para dar despacho al proyecto y de esa manera que sea votado el próximo jueves, eso sí, con algunos artículos que se eliminaron de la redacción original.

“La verdad es que no estamos en desacuerdo con la idea de la auditoría, pero sí con la desprolijidad de Viotti de querer a toda costa darle despacho. Corregimos muchas cosas, pero no sabe cuánto va a costar, de donde se va a sacar el dinero para afrontar este gasto. La verdad que todo es muy desprolijo, porque no se puede estar embretando al Ejecutivo, no teniendo en cuenta los números que esta auditoría demandaría”, señaló el concejal oficialista, Jorge Muriel.

En tanto, otro de los proyectos importantes debatido este lunes es el que presentó la semana pasada el Departamento Ejecutivo, a partir del recorte de fondos por parte de Nación en programas de empleo joven. El objetivo de esta iniciativa es continuar con estos programas, haciéndose cargo el Estado local, con recursos propios por lo que debe lograr el aval de los concejales.

“Celebro que haya un Estado local que tenga creadas las herramientas necesarias para salir a acompañar esto, celebro que podamos una vez más como ciudad, salir al cruce, para que los jóvenes no dejen de creer y que sepan que no toda la política es igual, que no todos los políticos somos iguales y que hay algunos que desde la cercanía pensamos en la protección y el acompañamiento de manera real y sostenida. Espero que podamos tener esta ordenanza, como muestra de que cuando uno toma la palabra de acompañamiento es clara y es real y no se corta por lo más fino, porque en definitiva es jugar con las expectativas, sueños y construcción de muchos jóvenes porque son varios que esperan para poder ingresar en este tipo de programas. Le estamos mostrando a los jóvenes que, desde el gobierno local, estamos”, enfatizó Garrappa.

El proyecto de ordenanza nació de apuro luego de que desde la Nación confirmaron que no se aportarán los fondos comprometidos para financiar un programa de capacitación laboral durante cuatro meses que en total demanda una inversión de algo más de 250 mil pesos, que ahora aportará el Municipio. Cada uno de los jóvenes beneficiarios debe percibir un subsidio de 1.600 pesos por mes durante el cuatrimestre que se extiende el programa.



OTROS PROYECTOS QUE

TRATARAN EL JUEVES

Por otra parte, el jueves a partir de las 9 en el recinto se votarán los siguientes proyectos: proyecto de resolución sobre trabajos de mejoras en Estación de Tren Mitre; declaración de interés municipal el 90 Aniversario de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada N° 428 y un proyecto de declaración para destacar la labor social cultural por los 129 años de la Sociedad Italiana de Rafaela. Además, una minuta de comunicación sobre el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego; un proyecto de resolución sobre solicitud de ampliación de respuesta a IAPOS; proyecto de resolución sobre reclamo al gobierno provincial por pagos y una iniciativa mediante la cual se solicita un aumento de aportes para el Hogar de Adultos Mayores "Magdalena de Lorenzi", entre otros.