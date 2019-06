Albertengo se va de la Crema Deportes 11 de junio de 2019 Por Martin Ferrero El delantero tiene todo arreglado para convertirse en nuevo jugador de Agropecuario. “Es difícil irme de Atlético pero creo que es lo mejor para el club y para mí”, señaló el nacido en Egusquiza. Hoy firma su vínculo con el equipo de Felipe de la Riva.

FOTO LA OPINION MAURO ALBERTENGO. / El delantero de Egusquiza continuará su carrera en Agropecuario.







Posiblemente esta decisión no haya estado en los planes de Walter Otta, pero nadie tiene las puertas cerradas para poder irse en Atlético de Rafaela y por ende, podía suceder. Mauro Albertengo continuará su carrera en Agropecuario de Carlos Casares, club con el cual hoy firmará su vínculo y así se transforma en una nueva baja para la “Crema”.

Albertengo (29 años), hizo inferiores en el elenco de barrio Alberdi pero sin lugar se alejó de la práctica activa y estudió Profesorado de Educación Física. Luego de un tiempo regresó, jugó en Argentino Quilmes en lo que era el Torneo del Interior, logrando el ascenso al Federal B, y posteriormente pasó por Atlético San Jorge. En un amistoso, de este último club, con el Atlético de Burruchaga, fue la figura y el exDT albiceleste no dudó en ‘repatriarlo’. Su ciclo como profesional duró tres años y medio.

“Es difícil irme de Atlético, es un club donde hice todas las inferiores, volví tres veces, siempre quise jugar en la primera, por suerte estos últimos años pude afianzarme, jugué 80 partidos que no es poco (y marcó 13 goles) y dejar todo esto, donde tengo muchos amigos, compañeros y conocidos no es fácil, está cerca de mi pueblo, de mi familia, no es una situación fácil pero creo que es lo mejor para el club y para mí, para probar cosas nuevas y seguir mejorando como profesional”, relató Mauro Albertengo, quien aún tenía dos años más de contrato pero Atlético debía hacer uso de una compra.



-¿Cuánto influye en esta decisión la última campaña?

-Tuvo mucho que ver. Tanto para mí como para mis compañeros y los hinchas fue bastante desgastante desde la parte psicológica, no fue fácil para nadie. Un poco cambiar de aire, buscar un equipo nuevo no lo veía mal, no fue una decisión fácil, pero me puede hacer crecer como persona y jugador.



-¿Manejabas otra alternativa?

-Cuando termina una temporada te llaman varios equipos. Ante la posibilidad de no seguir, no fue una temporada buena de todo el equipo, en lo personal también ciento que no fue buena, estaba analizando la posibilidad de salir, apareció Agropecuario y no lo dudé mucho. Me interesó, es un equipo que siempre se arma para pelear arriba, por lo menos desde los nombres que lleva y la propuesta es interesante.



-¿Hablaste con Felipe de la Riva? ¿Sabes en qué posición te imagina?

- Si, hablamos varias veces con Felipe, pero de lo futbolístico no, solamente me transmitió las ganas de poder contar conmigo que tenía.



-Y lo vas a tener como compañero nuevamente a Nicolás Dematei.

-Si, por suerte lo voy a tener al Vikingo de compañero, es un gran amigo, una gran persona.



-De Federico, el enganche de Dálmine Molina, Perafán son algunos de los nombres que ya están en Agropecuario…

-Si, teniendo en cuenta los nombres ilusiona, pero quedó demostrado a lo largo de los años que más allá de los nombres se necesita armar un buen equipo y hacerse fuertes como plantel.