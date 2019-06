Encuentro coral “homenaje a Rubén Guarnaschelli” Información General 11 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

CORO RUBEN GUARNASCHELLI







El Grupo Coral “Prof. Rubén Guarnaschelli”, dependiente del Centro Ciudad de Rafaela, tributará el próximo sábado, 15 de junio, a la hora 21:00, en el teatro Lasserre un homenaje a quien en vida fuera director del Grupo Coral que hoy lleva su nombre.

El Grupo Coral fue creado en el año 1982, por iniciativa de la Vicepresidente de la institución, y con motivo de formar parte de los actos que el Centro preparaba para festejar su quincuagésimo Aniversario de su fundación. En escasos cincuenta días el coro debutó el 29 de octubre de 1982, presentando en la ocasión cinco temas, dos de los cuales fueron bailados por alumnas del taller de danza de la Esc. Nac. de Comercio, cuya directora del elenco era precisamente la Prof. Borda Bossana.

El entusiasmo de los integrantes del coro por el logro alcanzado motivó a que todos siguieran trabajando en nuevas obras que propuso el Director Guarnaschelli; entre los innumerables trabajos emprendidos merecen destacarse: en 1984 la Misa Criolla con su creador al piano Ariel Ramírez y folclorista Zamba Quipildor en el canto de las partes solistas, acompañados además por el Chango Gramajo en percusión y músicos para la guitarra, charango y aerófonos.

Las presentaciones se fueron sucediendo por distintas ciudades y pueblos de nuestra provincia y provincias vecinas, y realizando también actividades con agrupaciones musicales, como Orquesta Sinfónica de la Provincia de Santa Fe, Santa Fe Jazz Combo, u Opus 5, preparando en estos casos obras especiales y escritas para estas formaciones. En tres oportunidades se presentaron junto al reconocido grupo vocal-instrumental Opus 4, además de interpretar el Gloria de Vivaldi acompañados por la orquesta de cámara del Instituto Superior de Música de Santa Fe.

En 1993 el Coro inició una gira por países europeos, brindado conciertos en Viena y Mariazell de Austria, Budapest capital de Hungría, Spinea-Venecia, Roma, Staffarda y Saluzzo de Italia, Fontainebleau de Francia, las Iglesias St. James y St. Martin in the Field de Londres (Inglaterra), culminando la gira en Sigmaringendorf, la ciudad hermana de Rafaela en Alemania, cosechando elogiosos comentarios que fueron reproducidos por diarios nacionales de Bs. Aires.

Las presentaciones en nuestra ciudad y otras del país se fueron sucediendo, participando en importantes encuentros corales o recitales como único coro, entre estos merece destacarse la presentación realizada en la Bolsa de Comercio de Rosario, en la oportunidad el coro contó con la participación especial de Mariela Vecchioli en piano.

Rubén Guarnaschelli era egresado del Inst. Sup. de Música de la U.N.L. como violoncelista, y en dirección coral. En su dilatada carrera creó el Grupo Vocal Santafesino y la Agrupación Coral Beethoven, ambas de Santa Fe, y durante treinta años integró la Orq. Sinfónica de Santa Fe, además de dirigir por 30 años al Coro Polifónico Municipal de San Francisco (Cba.) agrupación que participará de esta celebración.

Este homenaje a Rubén Guarnaschelli, que organiza el Centro Ciudad de Rafaela, cuenta con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.