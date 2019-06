Taekwondo: Castellano en la apertura del Regional Deportes 11 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD BIENVENIDA./ El intendente dirigiéndose a delegaciones y presentes.







“En Rafaela el taekwondo-do congrega a alrededor de 1800 chicos en distintos gimnasios con distintos maestros e instructores. Es una disciplina que nosotros estamos acompañando mucho porque se la necesita en la sociedad en la que hoy vivimos”; dijo el intendente Luis Castellano durante el acto de apertura del Torneo Regional de Taekwondo que se desarrolló, este domingo, en el gimnasio del Club Almagro.

El mandatario recordó que “el orden, el respeto, saber que hay una competencia sana y que los enfrentamientos que se producen no son más que una preparación para la competencia de la vida y yo lo recuerdo cuando Víctor Mercante me lo dijo. Eso me quedó grabado”.

Luis Castellano indicó que “la pelea es en la escuela con las materias, es en el futuro con el trabajo; la pelea es en una sociedad que necesita retomar los valores que la hicieron grande, el taekwondo es la disciplina que enseña eso valores. Se puede perder o ganar pero, ya entrenando y tratando de superarse, se está ganando”. “Estamos orgullosos de que en Rafaela podamos organizar este evento. Desde el Municipio daremos todo el apoyo para la conformación de la Federación del Litoral”; finalizó.

El acto principal contó con la presencia del intendente Luis Castellano, el subsecretario de Deportes, Leonardo Crosetti, el máximo dan de taekwondo de la provincia de Santa Fe, Enrique Godoy, el miembro referente de la organización, Víctor Mercante, competidores y familiares. Mercante dijo “quiero destacar el apoyo que año a año nos brinda la Municipalidad de Rafaela para todos los eventos como también para las cuestiones organizativas de la Asociación. Especialmente, al intendente Luis Castellano que engalana nuestro torneo con su presencia y que siempre que puede está presente en nuestros eventos”.