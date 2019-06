Hockey: CRAR con cuatro triunfos Deportes 11 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







De manera parcial se desarrolló la jornada de hockey el sábado en el sintético del CRAR. Jugaron desde Sub 12 hasta Reserva el local y Club Unión Agrarios Cerrito de Entre Ríos, en el marco de la séptima y última fecha del Dos Orillas, Copa de Plata. De común acuerdo fue suspendido el partido de primera división que CRAR debía jugar con Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe.

En cuatro de las cinco divisiones hubo victorias rafaelinas. Los resultados fueron estos:

Sub 12: CRAR 0 – CUAC 1. Sub 14: CRAR 6 (Aylén Salti -2-, Maitena Dubas -2-, Caterina Strauss y Juana Casarín) – CUAC 4.

Sub 16: CRAR 2 (Guillermina Astudillo y Guadalupe Vannay) – CUAC 1.

Sub 18: CRAR 5 (Pierina Stucky -3-, Micaela Fenoglio y Catalina Schiavi) – CUAC 0.

Reserva: CRAR 3 (Guillermina Baldesarre, Mariana Cejas y Gisel Demartin) – CUAC 2.