Firme respaldo a Perotti desde Nuevo Encuentro

Juan Soffietti y Sara Mercante, referentes en Rafaela del espacio peronista Nuevo Encuentro que a nivel provincial tiene como líder a María Eugenia Bielsa, manifestaron ayer su "firme respaldo a todos los candidatos del Frente Juntos, comenzando con Omar Perotti que compite por la gobernación".

"A la luz de los rumores que han circulado en las últimas horas y estas ideas y vueltas respecto al espacio de Bielsa en el departamento Castellanos y particular en Rafaela, nosotros como referentes de Nuevo Encuentro participantes del frente Encuentro por Santa Fe decir que no nos sentimos representados por esas afirmaciones que buscan confundir. Queremos comunicar que nuestra posición es de reafirmar el apoyo total e incondicional a la fórmula de Omar Perotti y Alejandra Rodenas para la gobernación, a Alcides Calvo en el departamento, al compañero Luis Castellano para la ciudad de Rafaela al igual que la lista de concejales que encabeza Brenda Vimo y por supuesto Leandro Busatto de la lista de diputados", señaló Soffietti durante una visita a este Diario.

"Lo decimos fuerte y claro. Es el compromiso, es lo que corresponde y es la conducta de un espacio como Nuevo Encuentro que ha sido muy respetuoso de las autoridades que a nivel provincial se habían definido para las PASO. "María Eugenia Bielsa está caminando en esta campaña con Omar Perotti, este es el respaldo más evidente e inobjetable" agregó Soffietti quien adjudicó esos rumores a "una conducta de un librepensador que fue inconsulta pero que no va a opacar una metodología de trabajo, una forma de concebir la construcción política que tenemos".

Soffietti y Mercante coincidieron en que "nosotros participamos en la interna del peronismo, la perdimos y lo que toca es acompañar a quien la ganó, para que desde nuestra convicción el peronismo recupere la provincia de Santa Fe y podamos confluir en un proyecto de país de otro carácter que estamos construyendo a nivel nacional, donde la apuesta es clara: es por el espacio de Alberto Fernández y Cristina Fernández".

Por último, insistieron en que "nos interesa dejar en claro que en la provincia de Santa Fe, en el departamento Castellanos y en la ciudad de Rafaela Nuevo Encuentro está apoyando la candidatura de Omar Perotti y de la compañera Alejandra Rodenas, ponemos especial interés en que los compañeros ganen y que todos tengamos una provincia conducida por un peronismo de nuevo cuño".