Fueron detenidos varios individuos Policiales 11 de junio de 2019 Redacción Por EN RAFAELA Y LA REGION







Un joven de 21 años resultó detenido en las últimas horas tras intentar cometer ilícito en un comercio de la ciudad de Rafaela. Momentos en que personal policial se hallaba de recorridas al hacer paso por intersección de calles Alvear y Sarmiento advirtieron que un individuo dañó la vidriera de un local comercial e intentó sacar un maniquí. Al notar la presencia policial intentó darse a la fuga siendo rápidamente interceptado. Se procedió a la detención del mismo y al formal secuestro de un cuchillo que tenía en su poder y la motocicleta en la que circulaba. Todo fue trasladado a sede policial a los fines pertinentes. Labor realizada por efectivos de Cuerpo Guardia Infantería de la URV.



LADRON CAPTURADO

No obstante, residentes en una casa sita en la calle Malvinas Argentinas al 1100 de esta ciudad, observaron que por una ventana salía un sujeto y al segundo después se percataron de que faltaban tres billeteras con documentación, y la suma de 3.500 pesos. Más tarde, y según la información suministrada al portal online de nuestro Diario, numerarios del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional V de Policía detuvieron a Daniel Alejandro C., de 26 años de edad y domicilio en la calle Mainardi al 2000, y llevaron adelante el secuestro de una billetera con documentación, tras haber sido descartada por el malviviente en la vía pública.



EN FRONTERA

Por su parte, dos jóvenes de 23 y 24 años fueron detenidos en la ciudad de Frontera por estar relacionados a un hecho ilícito. Efectivos policiales que se encontraban patrullando trasladaron a dos individuos a sede policial según lo estipulado en el Art. 10 Bis. Posteriormente se constató que los mencionados momentos antes sustrajeron dinero en efectivo en la vía pública en perjuicio de un hombre de 32 años. Se procedió a la detención de los jóvenes y al formal secuestro del dinero. Actuó personal del Comando Radioeléctrico con asiento en la ciudad de Frontera.

Asimismo, en la mencionada ciudad de Frontera, detuvieron a menor de 17 años y recuperaron elemento sustraído. Relacionado a un hecho en investigación ocurrido horas antes en perjuicio de una mujer, se realizaron dos requisas domiciliarias. Una de ellas en una finca de calle 74 al 400, donde se incautó una notebook de interés para la causa. La restante efectuada en una vivienda de calle 13 al 900 donde habita un menor que guarda relación con el presente hecho, arrojó resultados negativos. En tanto en sede policial se procedió a la detención del menor mencionado quien quedó a disposición del Juzgado de Menores de la ciudad de Rafaela. Actuaciones a cargo de la Comisaría Nº 6 de Frontera.



HALLAZGO DE MOTOCICLETA

Personal policial de la Comisaría Nº 10 de Vila, que se encontraba de recorridas en busca de una motovehículo sustraído momentos antes, al hacer paso por calle 12 de Octubre se constituyó en una obra en construcción. En el lugar hallaron una motocicleta Guerrero Trip 110 c.c. de similares características a la malhabida, en aparente estado de abandono. Se procedió al formal secuestro del birrodado siendo trasladado a sede policial. Finalizados los requisitos legales se hizo entrega del motovehículo a su legítima propietaria.



EN ANGELICA

En la tarde del domingo, uniformados de la Subcomisaría 5ª de Angélica constataron que varios vehículos propiedad de personas que asistieron a un cotejo futbolístico experimentaron daños (rayones), pudiéndose establecer que no resultarían ajenos cuatro menores de 9 años. Desde la subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de nuestra ciudad, se dispuso que se eleve lo actuado a dicho organismo.