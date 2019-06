Lautaro Teruel recibió una nueva denuncia Policiales 11 de junio de 2019 Redacción Por POR ABUSO SEXUAL







Lautaro Teruel, hijo de uno de los integrantes del grupo musical Los Nocheros y detenido por el abuso sexual de una nena de 10 años, sumó en las últimas horas una nueva denuncia penal, esta vez de una chica que dijo haber sido violada por el joven en el verano de 2014. La denuncia había sido realizada públicamente en Facebook en diciembre de 2018 por la misma joven, pero ahora la formalizó ante la justicia. La causa quedó en manos del fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, por supuesto "abuso sexual con acceso carnal" y tiene involucrado también a un amigo del joven, el músico Gonzalo Isaac Farfán, por supuestas "exhibiciones obscenas". El fiscal Obeid citó a sendas audiencias de imputación a Marcos Lautaro Teruel, para el miércoles 12, y a Gonzalo Isaac Farfán, para el jueves 13, según informó el diario El Tribuno. En su denuncia, la mujer relató que en el verano de 2014, cuando tenía 19 años, fue abusada sexualmente por Lautaro Teruel en el domicilio del denunciado. La chica contó que ese día se encontró con Teruel, Farfán y un amigo de ellos en un boliche nocturno, desde donde fueron a una fiesta privada en una casa y luego a un bar. Posteriormente fueron al domicilio de Teruel y según el relato de la chica cuando ella se encontraba en una habitación manteniendo relaciones sexuales consentidas con el amigo de Teruel y Farfán, imprevistamente ingresó el hijo del Nochero y la penetró por la fuerza. En esas circunstancias, el joven con quien había mantenido el sexo consentido se retiró de la habitación e ingresó Farfán totalmente desnudo, quien también intentó abusar de ella pero sin éxito.



DOCENTE AGREDIDA

Una docente de la escuela Dalmacio Vélez Sarsfield de la ciudad de Morteros recibió golpes de puño y patadas de un alumno de quinto grado dentro de las instalaciones del colegio. Marcela Luque, la docente afectada, confirmó que interpuso una denuncia en la comisaría por el bien del niño ya que consideró que debe ser tratado específicamente y que necesita recibir mejores respuestas. Según contó la maestra, el menor de 11 años le pegó una trompada en el pómulo y en la zona del pecho.



DIACONO ASESINADO

El cuerpo del diácono Guillermo Luquín, asesinado en su casa de la localidad bonaerense de Temperley, presentaba un golpe en la cabeza y cinco lesiones superficiales de arma blanca, una de ellas en el cuello, de acuerdo a lo establecido por la autopsia. Fuentes judiciales indicaron a NA que, en principio, no pudo establecerse fehacientemente cuál de las heridas halladas le provocó la muerte, por lo que se decidió realizar una serie de estudios complementarios. La autopsia al cuerpo del diácono se llevó a cabo este lunes en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora y en ella se dictaminó que las manos de la víctimas mostraban lesiones defensivas. Luquín, diácono de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Lomas de Zamora, fue encontrado muerto el domingo en su casa de Temperley. El religioso, de 52 años, además se desempeñaba como empleado del Banco Provincia. Al ser descubierto el crimen, la víctima presentaba al menos una herida cortante en el cuello y estaba envuelto en las sábanas de la cama, mientras que en la casa no había señales de ingresos forzados o del robo de elementos de valor. Los médicos del SAME que llegaron a la vivienda del diácono, en la calle Bombero Ariño al 800, consideraron que lo mataron durante la madrugada del domingo. La investigación quedó a cargo de la fiscalía N°6 de Lomas de Zamora.



MATARON A UN INSPECTOR

Dos menores fueron detenidos ayer en la localidad bonaerense de Moreno acusados de ser los autores del asesinato de un comisario inspector de la Policía Bonaerense ocurrido durante un asalto. Se trata de dos adolescentes de 15 y 17 años de edad, apodados "Tamby" y "Pocho, que eran considerados por los investigadores como partícipes del asesinato del oficial de policía Leonardo Carlos Valdez. De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, al momento de la detención fueron incautadas tres armas de fuego, entre ellas la supuestamente utilizada en el crimen, además de municiones y celulares. El hecho del que resultó ser víctima Valdez, de 46 años, ocurrió el pasado primero de junio en la localidad de Moreno cuando fue abordado por delincuentes que se desplazaban en un vehículo Volkswagen Bora, en el momento en el que arribaba a la casa de su novia a bordo de su auto Ford Focus. Los investigadores creen que Valdez, quien tenía 46 años, se identificó como efectivo de la policía y se resistió a que su automóvil fuera sustraído por lo que se inició un tiroteo del que resultó gravemente herido en el tórax. A pesar de ser trasladado rápidamente al Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega donde recibió la atención de los facultativos, Valdez falleció pocos minutos más tarde.Durante la pesquisa los investigadores lograron rastrear, con la ayuda de cámaras de seguridad de las autopistas y de particulares, el recorrido realizado por los homicidas durante la fuga y ubicar el lugar donde se ocultaron. Tras las investigaciones, la DDI local junto a la departamental Moreno, realizaron seis allanamientos en el Barrio San Carlos de Ruta 23 y lograron apresar a los menores en casa de una familia amiga.