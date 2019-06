Cristina volvió a asistir al juicio en su contra Nacionales 11 de junio de 2019 Redacción Por Tras ausentarse a la audiencia de la semana pasada para participar de una actividad en el Congreso, la ex presidenta fue a los Tribunales de Comodoro Py para sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio oral por fraude en la obra pública.







BUENOS AIRES, 11 (NA). - El Tribunal Oral Federal 2 retomó ayer el juicio oral y público contra la ex presidenta Cristina Kirchner, presente en la sala de audiencias, por fraude en la obra pública y concentración de licitaciones a favor del empresario Lázaro Báez.

La cuarta audiencia continuó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, que se prevé culmine en la próxima jornada, y luego se dará pie a que las partes planteen sus cuestiones preliminares y las indagatorias.

Cristina Kirchner se sentó junto con su abogado Carlos Beraldi y siguió atenta la lectura del requerimiento de juicio, con el contenido de la acusación fiscal que tiene casi 600 páginas.

En el caso son juzgados 15 personas, entre quienes están la ex presidenta, los ex funcionarios Julio De Vido y José López, y el empresario Lázaro Báez.

Al finalizar la audiencia, los jueces del tribunal informaron que se pasaba a un cuarto intermedio hasta el próximo 24 de junio, ya que el próximo lunes es feriado.

En la jornada anterior, la ex presidenta había estado ausente porque el juicio se superpuso con una reunión de la bancada del Frente para la Victoria en el Senado, luego de que los magistrados la autorizaran a faltar si tenía que atender cuestiones parlamentarias.

Hasta los tribunales federales de Retiro se acercaron este lunes el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Uribarri, los diputados nacionales Hugo Yasky y Nilda Garré, y los dirigentes gremiales Roberto Baradel y Eduardo López.

Además, acompañaron a la ex mandataria los actores Gerardo Romano y Arturo Bonín, y la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas.

El ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, también asistió a Comodoro Py y a la salida reiteró que está comprobado que "todas las obras se han ejecutado" y resaltó: "Claramente esto es bochornoso y hay una persecución política". .



A SANTIAGO DEL

ESTERO POR EL LIBRO

La candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía previsto llegar anoche en un vuelo de línea a Santiago del Estero, donde hoy encabezará la presentación de su libro "Sinceramente" en compañía del gobernador Gerardo Zamora.

La presentación está pautada para las 17:00 en Forum, un moderno centro de convenciones ubicado en la capital provincial, con capacidad en su auditorio principal para cerca de 2.000 personas.

El público que no tenga invitación para ingresar a la sala para escuchar en vivo a la ex mandataria podrá seguir el acto a través de pantallas gigantes ubicadas afuera del predio.

Sin contar Santa Cruz, donde la senadora vive algunas semanas al año, será la primera visita de la ex presidenta al interior del país desde que oficializó, a través de un video, su decisión de acompañar en la fórmula presidencial a Alberto Fernández en carácter de vice.

Zamora conduce al Frente Cívico, una fuerza provincial que fue férrea aliada del kirchnerismo durante sus 12 años de gestión, aunque luego trabó un vínculo amistoso con el Gobierno de Cambiemos y participó de las primeras reuniones de Alternativa Federal, el espacio del peronismo no K que se fue deshilachando en los últimos meses.

Cuando que se dio a conocer la fórmula de los Fernández, Zamora, ya alejado de Alternativa Federal, fue uno de los primeros en declarar su respaldo.