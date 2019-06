Michelin presentó UPTIS, el nuevo prototipo de neumático sin aire Automotores 11 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







Montreal, Canadá. Movin’On Summit es la conferencia anual de movilidad sostenible más grande a nivel mundial que lleva a cabo Michelin en Canadá y que reúne a lo largo de tres días a líderes de diferentes sectores (oradores, expertos, conferencistas, políticos de todo el mundo y empresas vinculadas a la industria) para debatir ideas y soluciones concretas sobre la movilidad global, inteligente, sostenible y multimodal. En esta nueva edición, Michelin presentó el prototipo Uptis (por sus siglas en inglés, "Sistema Único de Neumáticos a Prueba de Pinchazos"), una nueva generación tecnológica de cubierta sin aire para vehículos de pasajeros que está desarrollando junto a General Motors.

Además, ambas compañías anunciaron un acuerdo de investigación conjunta en la que pretenden validar el prototipo Uptis con el objetivo de presentarlo en modelos de vehículos a partir de 2024.

Si bien actualmente están haciendo testeos en algunos modelos como el Chevrolet Bolt EV, para finales de este año iniciarán las pruebas reales en una flota de Bolt EV destinada a testeos y que tendrá lugar en Michigan, Estados Unidos. Debido a que esta innovación no tiene aire, el avance de la cubierta elimina el riesgo de reventones, lo que se traduce en una serie de beneficios:

* Los conductores se sienten más seguros en el camino.

* Los operadores de flotas de vehículos de pasajeros minimizan el tiempo de inactividad y mejoran la eficiencia resultante de cubiertas desinfladas y niveles de mantenimiento cercanos a cero.

* La sociedad en general se ve beneficiada debido a los ahorros ambientales extraordinarios obtenidos a través del uso reducido de materias primas.

Uptis viene acompañado de una estrategia global de la compañía Michelin, que representa un gran avance hacia el logro del concepto VISION, que se presentó en la edición 2017 de Movin’On como una demostración de la estrategia de la compañía para la investigación y el desarrollo en materia de movilidad sostenible. ConceptoVISION introdujo cuatro pilares de la innovación, basados en un neumático sin aire, conectado, impreso en 3D y 100% sostenible (esto quiere decir que los materiales con que está desarrollado son totalmente renovables o provienen de fuentes biológicas). “Uptis demuestra que la visión de Michelin para un futuro de movilidad sostenible es claramente un objetivo alcanzable", dijo Florent Menegaux, director ejecutivo del Grupo Michelin. "A través del trabajo con socios estratégicos como GM, que comparten nuestras ambiciones de transformar la movilidad, podemos aprovechar el futuro hoy", reafirmó el ejecutivo.

Por su parte, Steve Kiefer, Vicepresidente Senior de compras globales y cadena de suministro de General Motors explicó lo que representa involucrarse en este proyecto: "Estamos entusiasmados no sólo con las posibilidades que presenta Uptis sino también de colaborar con Michelin en esta tecnología innovadora. Es una oportunidad ideal para impulsar la industria automotriz hacia el futuro y un gran ejemplo de cómo nuestros clientes se benefician cuando colaboramos e innovamos con nuestros socios proveedores". Este prototipo no sólo está rediseñado para los vehículos actuales, sino también para las formas emergentes de movilidad. Los vehículos y las flotas del mañana, ya sean autónomos, de servicio compartido, eléctricos u otras aplicaciones, exigirán un mantenimiento casi nulo del neumático para maximizar sus capacidades operativas. “Uptis demuestra la capacidad de innovación de Michelin, tanto en el dominio de estos materiales de alta tecnología como en el enfoque de desarrollo en estrecha colaboración con GM, que valida nuestro concepto VISION como una hoja de ruta para la innovación", sostuvo Eric Vinesse, Vicepresidente Ejecutivo de investigación y desarrollo del Grupo Michelin, quien reveló esta noticia en la conferencia. "El prototipo Uptis representa el progreso hacia la visión de Michelin para la movilidad del mañana y también encarna nuestro compromiso con una movilidad mejor y sostenible para todos".

La novedad incorpora mejoras tanto en la arquitectura como en los compuestos, que le permiten soportar el peso del automóvil a altas velocidades. Estas innovaciones, que se combinan para eliminar el aire comprimido y soportar la carga del vehículo, contribuirán al medio ambiente: aproximadamente 200 millones de neumáticos en todo el mundo se desechan prematuramente cada año como resultado de pinchazos, daños causados por el estado de los caminos o por la presión de aire inadecuada que provoca un desgaste desigual. A través del prototipo Uptis, Michelin y GM demuestran y consolidan el compromiso de cara a ofrecer soluciones de movilidad más seguras y sostenibles.