Un nuevo capítulo del Clausura de Inferiores
11 de junio de 2019
Por Martin Ferrero
Primera A. Pasó la segunda fecha. Todos los partidos, los goles y lo que se le viene a cada elenco.

FOTO LA OPINION SUPREMACIA JULIENSE. / El 9 fue más que Argentino Quilmes en los cruces logrando cuatro victorias y dos empates. Se volvió invicto de barrio Italia.







El torneo Clausura de Divisiones Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en juego su segunda fecha, instancia en la cual Sportivo Norte fue el que quedó libre y se disputaron 25 encuentros, más los 10 de las dos de Infantiles que suman puntos.

En Villa Rosas se jugó el clásico entre Peñarol y Ferrocarril del Estado, mientras que también hubo acción en barrio Parque con la ‘BH’ recibiendo a San Cristóbal, en barrio Italia el ‘Cervecero’ ante 9 de Julio y Atlético de Rafaela se enfrentó, en el predio, con Unión de Sunchales.

A continuación, los resultados registrados y los 70 goles anotados:



Quinta División: Ben Hur 1 (Tomás De Hoop) vs Independiente San Cristóbal 0, Dep. Libertad 1 (Gabriel Ronco) vs Brown de San Vicente 1 (Agustín Ribodino), Peñarol 0 vs Ferrocarril del Estado 2 (Federico Malano x 2), Atlético de Rafaela 1 (Julio Gigena) vs Unión 0, Argentino Quilmes 0 vs 9 de Julio 1 (Augusto Baldaserre).



Sexta División: Ben Hur 8 (Nicolás Vargas, Joaquín Taborda x 2, Juan Ferrero, Agustín Bianchitti x 2, Jonatan Coronel y David Domenella) vs Independiente San Cristóbal 0, Peñarol 1 (Adriel Díaz) vs Ferrocarril del Estado 0, Atlético de Rafaela 5 (Lautaro Faría Suárez, Gino Albertengo, Matías Ribalta y Santiago Burkhard x 2) vs Unión 0, Argentino Quilmes 0 vs 9 de Julio 0. Al Dep. Libertad le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Séptima División: Ben Hur 5 (Jeremías Mallarino x 2, Thiago Comba, Federico Fontaneto y Federico Dunky) vs Independiente San Cristóbal 0, Dep. Libertad 0 vs Brown de San Vicente 1 (Fabricio Sacco), Peñarol 2 (Bruno Bahz y Santiago Anso) vs Ferrocarril del Estado 3 (Lautaro Waiman x 2 y Tomás Chaparro), Atlético de Rafaela 2 (Kevin Jappert x 2) vs Unión 1 (Uriel Porra), Argentino Quilmes 0 vs 9 de Julio 2 (Gustavo Bach y Fernando Lunardelli).



Octava División: Dep. Libertad 0 vs Brown de San Vicente 0, Peñarol 0 vs Ferrocarril del Estado 1 (Axel Bravo), Atlético de Rafaela 1 (Marcelo Albuatti) vs Unión 1 (Francisco Andreo), Argentino Quilmes 0 vs 9 de Julio 1 (Lionel Ledesma). A Ben Hur le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.



Novena División: Ben Hur 0 vs Independiente San Cristóbal 0, Dep. Libertad 0 vs Brown de San Vicente 0, Peñarol 0 vs Ferrocarril del Estado 0, Atlético de Rafaela 1 (Tomás Pérez) vs Unión 0. A 9 de Julio le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Novena Especial: Peñarol 1 (Bruno Protti) vs Ferrocarril del Estado 0, Atlético de Rafaela 0 vs Unión 0, Argentino Quilmes 0 vs 9 de Julio 0.



Categoría 2007: Independiente San Cristóbal 0 vs Ben Hur 1 (David Quinteros), Brown de San Vicente 1 (Valentino Roggero) vs Dep. Libertad 4 (Máximo Turco x 2, Agustín Monetti y Mirko Avenatti), Ferrocarril del Estado 3 (Diego Villarreal x 3) vs Peñarol 0, Unión 0 vs Atlético de Rafaela 3 (Valentino Gandín, Bautista Kornchu y Gino Franzetti), 9 de Julio 6 (Uriel Cabrera x 2, Bautista Bender, Francisco Núñez y Juan Ante x 2) vs Argentino Quilmes 0.



Categoría 2008: Independiente San Cristóbal 0 vs Ben Hur 1 (Emilio Scuccinarra), Brown de San Vicente 1 (Aaron Taborda) vs Dep. Libertad 3 (Sebastián Larrea, Nahuel Gudiño y Catriel De Los Santos), Ferrocarril del Estado 2 (Franco Cardoso x 2) vs Peñarol 0, Unión 1 (Stefano Casale) vs Atlético de Rafaela 1 (Luciano Lobo), 9 de Julio 0 vs Argentino Quilmes 0.



Próxima fecha (3ª): Unión de Sunchales vs. Argentino Quilmes, Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela, Brown de San Vicente vs. Peñarol, Independiente San Cristóbal vs. Deportivo Libertad, Sportivo Norte vs. Ben Hur. Libre: 9 de Julio.