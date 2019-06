Brindis con periodistas Nacionales 11 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







El presidente Mauricio Macri compartió ayer un brindis con los cronistas acreditados en la Casa Rosada con motivo del Día del Periodista que se celebró el viernes pasado. En el breve encuentro con los trabajadores de prensa, el jefe de Estado los felicitó por su día, alzó una copa de champán y afirmó: "Un año más trabajando juntos, por la libertad de expresión, de prensa, y por el futuro del país".

Luego, Macri le hizo un comentario en broma al histórico periodista Roberto Di Sandro, quien se desempeña en la Casa de Gobierno desde hace 70 años y la semana pasada fue distinguido con un premio a su trayectoria otorgado por la Federación Sanmartiniana Bonaerense.

"¿San Martín no era peronista, no?", le dijo Macri a Di Sandro, conocido por su identificación con el peronismo, desatando así la risa del veterano cronista de 87 años.

Consultado por los periodistas acerca de si iba a contestar algunas preguntas de la actualidad política, el Presidente respondió con una sonrisa: "¿Pero hoy no es el día de descanso de ustedes?", y acto seguido se retiró del lugar.