Apoyo electoral de Duque para Macri en la Rosada Nacionales 11 de junio de 2019 Redacción Por Los presidentes de la Argentina y Colombia también mostraron sintonía en la cuestión Venezuela.

FOTO NA VISITA OFICIAL. Duque y Macri a la hora de las declaraciones.







BUENOS AIRES, 11 (NA).- El presidente Mauricio Macri recibió ayer en la Casa Rosada a su par de Colombia, Iván Duque Márquez, quien le expresó su respaldo en la búsqueda de la reelección, en medio de las coincidencias por la situación de Venezuela y el rechazo a Nicolás Maduro.

Al hacer un declaración conjunta en el Salón Blanco, Macri y Duque afirmaron que van a "hacer lo imposible" para "terminar con esta usurpación de Nicolás Maduro" en Venezuela. "Los venezolanos tienen que tener derecho a recuperar la libertad en su país, un país maravilloso, lleno de potencialidades que solamente van a resurgir a partir de recuperar la democracia y el respeto por los derechos humanos", sostuvo el mandatario argentino.

Duque arribó este domingo al país y por la noche cenó con Macri en la Quinta de Olivos, junto a las primeras damas Juliana Awada y María Juliana Ruiz.

Tras la declaración conjunta, almorzaron en el Museo de la Casa Rosada, donde el colombiano elogió a Macri y lo calificó como "un hombre de principios", al tiempo que consideró que no hay "una lucha entre izquierdas y derechas", sino entre "demagogos y pedagogos". "Usted me dijo que si llegaba a la Presidencia iba a encabezar las denuncias contra Nicolás Maduro, y cumplió su palabra", destacó Duque.

En cuanto a la reelección que buscará este año el líder del PRO, el presidente de Colombia señaló en una entrevista con el diario Clarín que "Mauricio Macri ha hecho un enorme esfuerzo, debe ser reconocido y tener continuidad".

El mandatario colombiano se sumó así a los dichos de la semana pasada del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien deseó que los argentinos votaran con la razón y no "con la emoción" en los próximos comicios nacionales.

En otro orden, Macri precisó que las dos comitivas acordaron "fortalecer el desarrollo de la niñez", la "lucha contra el cambio climático" y "fomentar y aumentar las capacidades de producción", entre otras cosas.

Además, el presidente argentino le hizo "un reclamo formal" a su invitado: en tono amistoso, protestó porque el cantante colombiano Sebastián Yatra "le robó el corazón" a su hija Antonia. A su turno, Duque señaló que es "un verdadero honor" para él visitar Buenos Aires y remarcó que los dos países "comparten vínculos históricos" que "se están reafirmando y fortaleciendo". "Nuestra relación comercial es importante pero queremos que crezca aún más. Queremos que sea un gane y gane tanto para Colombia como para la Argentina", agregó al respecto.

Los jefes de Estado también firmaron convenios bilaterales para el establecimiento de una plataforma sobre economía creativa y para acrecentar los lazos en materia cultural y artística. También se hicieron acuerdos para facilitar la colaboración en la lucha contra la corrupción, para fomentar el turismo entre ambas naciones y para la producción agropecuaria.