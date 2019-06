España impone su poderío Deportes 11 de junio de 2019 Redacción Por ELIMINATORIAS EURO 2020







España infligió un correctivo a Suecia en el Santiago Bernabéu (3-0) afianzando el liderato del grupo F, al igual que Ucrania, que se impuso 1-0 a Luxemburgo, y Polonia, que goleó 4-0 a Israel, ayer en la fase de clasificación a la Eurocopa-2020.

El dibujo del partido quedó pronto claro con una España dueña del balón, frente a una selección sueca que esperaba atrás su oportunidad para salir al ataque, aunque la Roja tuvo que esperar al segundo tiempo para decantar el marcador.

Sergio Ramos abrió el marcador de penal (63), antes de que Álvaro Morata hiciera el 2-0 transformando otra pena máxima (85) y Mikel Oyarzábal rubricara el 3-0 de disparo cruzado (87) para dar el triunfo a España en este duelo por el primer lugar de la llave.

Ucrania también consolidó su liderato en el grupo B (10 puntos) merced a su victoria ante Luxemburgo, que conserva su segundo puesto igualado a puntos con Serbia. Portugal, flamante ganadora de la Liga de las Naciones, y vigente campeona de Europa, sólo cuenta con dos puntos, pero tiene dos partidos pendientes.

En el grupo D, Irlanda, que superó a Gibraltar 2-0, conserva el liderato (1ª, 10 puntos), mientras que Dinamarca remontó al segundo puesto delante de Suiza luego de ganar 5-1 a Georgia. El combinado helvético cuenta no obstante con un partido menos que los daneses.

También consolidó su posición privilegiada en el grupo G una Polonia (12 puntos) que no dio opción a Israel, su inmediato perseguidor, con 7 puntos.

En el grupo A, la República Checa, que se impuso 3-0 a Montenegro, iguala a puntos con Inglaterra, aunque los Tres Leones tienen un partido menos.



Juegan hoy: 15:45 hs Alemania vs Estonia, Italia vs Bosnia, Andorra vs Francia, Bélgica vs Escocia.