Lifschitz llamó a votar por “los que honran su palabra” Locales 10 de junio de 2019 Redacción Por El gobernador habló durante un almuerzo realizado en la ciudad de Santo Tomé. “Convocamos a todos los santafesinos, sin importar su corazón político y su camiseta, a votar a los que cumplen“, afirmó.

FOTO PRENSA IP DE RECORRIDA. Lifschitz agradeció a todos los amigos que vienen trabajando en su proyecto.







A poco más de una semana de las elecciones a gobernador, Miguel Lifschitz habló durante un almuerzo realizado en la ciudad de Santo Tomé. “Convocamos a todos los santafesinos, sin importar su corazón político y su camiseta, a votar a los que cumplen, a los que honran su palabra, a los honestos, a los que hacen y a los que no prometen en vano”, dijo el gobernador.

Se realizó este sábado en el club Alianza de Santo Tomé, un almuerzo con candidatos y militantes del Frente Progresista Cívico y Social de esa ciudad, a poco más de una semana de las elecciones provinciales que definirán, entre otras categorías, al próximo gobernador de la provincia.

Durante su discurso, Lifschitz agradeció “a todos los amigos que vienen trabajando en un proyecto de transformación de la ciudad de Santo Tomé que comenzó (el exintendente y ahora diputado provincial) Fabián Palo Oliver hace muchos años y que en estos últimos cuatro años, en un trabajo que hemos venido realizando junto a la intendente Daniela Qüesta ha tenido un avance impresionante. Lo saben quienes viven en la localidad y conocen las obras que hemos podido llevar adelante y los proyectos impensables que se han podido concretar”, dijo.

Pero además, el gobernador aseguró que eso “no solo ocurrió eso en Santo Tomé sino en todas las localidades de la provincia, donde gobierna el Frente Progresista pero también en las otras porque no hemos discriminado a nadie. En todas las localidades vivensantafesinos que tienen derechos y nosotros pensamos en la gente, pensamos en grande, pensamos en el futuro”.

“Así se inició esta aventura del FPCyS hace casi 12 años y cada una de las obras que dijimos que íbamos a hacer la hemos hecho, hemos cumplido nuestra palabra. Podemos recorrer cada rincón de Santa Fe, mirar a los ojos a los vecinos y decirles cada una de las cosas que hemos realizado: las que se ven, que son las obras, pero también otras que se ven menos y son tan o más importantes que las obras, como es haber construido el mejor sistema de salud pública de la Argentina”.

El gobernador hizo un repaso de las principales gestiones encaradas por la administración provincial en los últimos tres años, en materia de salud y educación: “Invertimos en capital humano, en las nuevas generaciones. A los resultados de ese trabajo no los vamos a ver ahora sino en 10 o 15 años, cuando esos niños que hoy tienen una educación de primera sean jóvenes, adultos y construyan la nueva sociedad de Santa Fe”.

“Ese es el Frente Progresista Cívico y Social: un proyecto que mira hacia adelante, que trabaja en todos los frentes y con todos. Por eso, cuando llegan las elecciones, nos jugamos muchas cosas, nos jugamos el futuro. Alguna gente cree que cuando se va a votar se elige entre un candidato u otro sin mayor importancia pero cuando elegimos un candidato u otro, un partido u otro, estamos eligiendo el futuro”.

Lifschitz se lamentó por aquellas experiencias, a nivel nacional, que dieron como resultado malos gobiernos. “Al poco tiempo nos arrepentimos, termina en fracaso y frustración”. Según afirmó, “hace 20 años que pasa eso en Argentina pero acá en Santa Fe no ha ocurrido eso: la gente votó en 2007 para que hubiera un cambio y hubo un cambio, la gente votó en 2011 para que el cambio continúe y el cambio continuó, y la gente votó en el 2015 para que Santa Fe siguiera adelante y Santa Fe fue adelante con obras, con proyectos, con realidades. Por eso hoy convocamos a todos los santafesinos sin importar su corazón político y su camiseta, a votar a los que cumplen, a los que honran su palabra, a los honestos, a los que hacen, a los que no prometen en vano, a los que respetan a las instituciones y al Estado”.

Lifschitz pidió elegir “a los que jerarquizan a los trabajadores públicos, a los que les han dado a los docentes la posibilidad de titularizar sus cargos después de 20 años de interinatos interminables, a los que dieron a los jubilados el 82% móvil que no existe en el resto de la Argentina, a los que pagan los sueldos con cláusula gatillo para que no pierdan los salarios contra la inflación”, señalando de este modo, algunos de los principales logros de la gestión del Frente.

En ese sentido, mencionó la importancia de que Antonio Bonfatti vuelva a gobernar la provincia: “A Antonio lo conocen, fue gobernador en un momento difícil en que el gobierno nacional jugaba en contra y pudo avanzar con muchas obras y se dejaron otras proyectadas, se llevó adelante la pelea que había iniciado Binner por los recursos de la coparticipación y gracias a esa lucha pudimos tener los recursos que nos permitieron hacer las obras que hicimos en estos cuatro años. Bonfatti tiene que volver al gobierno de la provincia de Santa Fe para seguir avanzando y dando respuestas a los vecinos de la provincia”.

En el caso de la Legislatura, señaló la necesidad de que el Frente conserve la banca de senadores en la Cámara Alta que hoy ostenta Miguel González. Y en Diputados, recordó que la lista “lleva 28 candidatos que van a honrar la militancia y las ideas del Frente y las van a representar”.

Finalmente, envió un mensaje al sector del Justicialismo encabezado por Omar Perotti. “Creo que el domingo que viene, muchos que creen que ya ganaron estas elecciones se van a llevar una sorpresa, porque el Frente no baja los brazos nunca. No es la primera vez que nos toca remontar unas Primarias que parecen favorecer a nuestros adversarios pero el corazón, la fuerza y la garra del Frente Progresista se ven estos días en que se definen las elecciones”.