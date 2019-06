Viotti quiere votar la auditoría externa Locales 10 de junio de 2019 Redacción Por El objetivo del concejal de Cambiemos es darle hoy despacho de comisión al proyecto que presentó en diciembre y aprobarlo en la sesión del jueves. Es un compromiso hacia la transparencia por si es electo intendente el domingo.

FOTO LA OPINION CAMBIEMOS. Leo Viotti y Mauricio Basso en la escalinatas del edificio municipal.







"Pedí tratamiento para este lunes del proyecto de ordenanza que establece la creación de la figura de auditoría externa, que está en comisión desde hace meses", anticipó el concejal Leonardo Viotti en una entrevista con este Diario. "Había presentado dos proyectos para adecuar los sistemas de auditorías internas a las leyes provinciales y nacionales vigentes ya que actualmente el Municipio está en falta" explicó.

"El tema lo habíamos analizamos hace unos meses con la secretaria de Auditoría y Control de Gestión, Amalia Galanti, durante una reunión en el Concejo. Había una idea general de que podíamos avanzar. Por eso pedí el tratamiento para este lunes con la consigna de tratar el proyecto el jueves en la sesión y si todo sale como pensamos, que se apruebe", sostuvo el también candidato a intendente que concedió junto a Mauricio Basso, el referente de Cambiemos que lo acompaña en todas las recorridas durante esta campaña rumbo a las elecciones del domingo próximo.

Viotti expresó que "el objetivo es que se genere la auditoría externa antes de las elecciones de este domingo para que quede claro que mi objetivo y mi compromiso es que, si finalmente soy electo intendente el domingo, que me controlen la gestión al máximo". "No sabemos cuál será la postura del resto de los espacios políticos, en particular del peronismo, pero en la oposición hay un espíritu unánime de poder aprobar la ordenanza", estimó.

El joven candidato de Cambiemos cree "que tenemos una oportunidad de ganar el domingo y darle sentido a la alternancia, hay muchos rafaelinos que quieren un cambio en la ciudad, así nos lo manifiestan". "Si nos toca llegar a la Intendencia, vamos a reducir la cantidad de integrantes del gabinete, es una decisión política que obedece al principio de austeridad con la que queremos encarar la gestión y que además nos permitirá ahorrar recursos, en el orden de entre los 20 y los 30 millones de pesos anuales, que serán destinados a la prevención en seguridad, puntualmente a infraestructura", explicó Viotti.

Asimismo, consideró que "al tener menos personal político en el gabinete, se abrirán oportunidades para el personal de carrera del Municipio para asumir nuevos desafíos". "Además es una oportunidad para motivar a los empleados, que se complementará con más alternativas de capacitación, lo que se traducirá en una mejora de la calidad de los servicios que presta el municipio", indicó al tiempo que destacó el "entendimiento" con las autoridades del SEOM. "El vínculo que queremos generar con los empleados municipales es clave para los desafíos que se vienen", resaltó.

Por su parte, Basso enfatizó que "contamos con un plan de modernización para hacer un Municipio más ágil en lo que hace a la prestación de sus múltiples servicios para vecinos, comercios o empresas, en definitiva se trata de avanzar hacia una mayor eficiencia y transparencia, que está en línea con nuevos programas de capacitación al personal". "Con políticas de descentralización, despapelización y gobierno totalmente abierto se otorga una mayor participación a la gente y a las instituciones en la tarea de controlar la gestión municipal, deja al funcionario expuesto al control ciudadano", concluyó.