Libertad se quedó con el Súper 4 Deportes 10 de junio de 2019 Redacción Por Le ganó una entretenida final a Atlético por 76 a 67

Ver galería 1 / 2 - FOTO M. LIOTTA CAMPEONES./ El equipo de Libertad que se consagró este domingo. APORTE./ Faber sumó 21 puntos.







(Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION).- En una final que mantuvo la atención del buen número de espectadores que asistieron al Coliseo del Sur, Libertad de Sunchales pudo quedarse por primera vez con el Súper 4 del Preparatorio, al derrotar a Atlético por 76 a 67. El tercer puesto fue para Independiente, que derrotó a Ben Hur por 75 a 73.

Libertad comenzó con mayor concentración defensiva y pudo elaborar buenas ofensivas, que contaron sobre todo con Cuassolo y López marcando diferencias en el tablero rafaelino. Atlético tenía bien defendido a Bertero, pero de a poco fue encontrando opciones con Mire y Faber (9 puntos en el parcial). Pero Atlético no pudo ser fuerte atrás y de tal manera los sunchalenses ganaron ese período inicial por 26 a 20.

En el segundo fue más intenso la Crema en su aro. Y el ingreso del juvenil Valentín Vaszquez con dos triples consecutivos lo tonificó para pasar al frente. Además Bertero pudo encontrar sus lanzamientos y Balangero dio una mano importante en el rebote ofensivo, para que la escuadra de Miretti gane el parcial por 20 a 11 y se fuera al descanso largo al frente por 40 a 37.

En la reanudación fue mucho más duro Libertad en defensa. Y eso le permitió establecer un parcial de 11-0, con Breques, Cuassolo y Augusto Alonso como principales artífices. Sin embargo la Crema pudo restablecerse, con algunas apariciones de Mire penetrando, y de Faber. De todos modos, el elenco de Javier Maretto arrancó los 10 minutos finales con una brecha de 4 (55-59).

En el último cuarto se lo vio más apurado a Atlético en ataque y eso le jugó en contra. Ya no encontró vías de gol claras y todo fue más forzado. Libertad no lo perdonó y con el abanderado Augusto Alonso fue ampliando diferencias. Así se llevó el trofeo que se le venía negando en el ámbito local.

Dirigieron Roberto Settembrini, Iván Andereggen y Fernando Capolungo. Parciales: 20-26, 40-37 y 55-59.

Atlético: Mire 11, Pecantet 2, Bertero 19, Faber 21 y Balangero 8 (fi). Bustamante 0, Vasquez 6, Nasi 0 y Caballero 0. DT: M. Miretti.

Libertad: Breques 10, Augusto Alonso 27, Manuel Alonso 8, López 13 y Cuassolo 16 (fi). Chiaraviglio 2. DT: J.Maretto.