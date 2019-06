La Selección ya se entrena en Salvador Deportes 10 de junio de 2019 Por Néstor Clivati El equipo de Messi debutará en la Copa América ante la Selección de Colombia el sábado a partir de las 19. En medio de una transición post Mundial de Rusia, Scaloni, viene dejando mensajes coherentes con el objetivo que la AFA le propuso encarar, aun con las dificultades que conlleva una renovación de nombres y estilos.

FOTO PRENSA TWITTER SELECCION DE SACO Y ZAPATILLAS. Antes del viaje, la Selección posó para la foto oficial en el predio de la AFA.







Ya estamos en la recta final de esta preparación del combinado nacional, que disputará una nueva edición de la Copa América. Anoche el plantel encabezado por Lionel Scaloni, arribó a Salvador de Bahía, antigua capital colonial de Brasil, donde permanecerá hasta la ultimas horas del sábado, para volar, después del encuentro debut frente a Colombia, para afincarse en Belo Horizonte y encontrarse con los paraguayos, en lo que será la segunda presentación.

Así será de itinerante su plan de viajes y trabajo; no habrá en esta oportunidad, un bunker desde el cual movilizarse para cada ocasión con retorno al mismo, recorrerá una parte importante de la geografía del país vecino, llegado a tocar casi el límite Sur, para jugar cerrando la fase de grupo, frente a Catar, uno de los invitados extra continental al evento, en la ciudad de Porto Alegre.

Es acertado el criterio de una adaptación al clima de esa ciudad costera, una de las sedes del Mundial 2014, en virtud de las diferentes condiciones que le propondrá Bahía, comparativamente, con las que la mayoría de los futbolistas de este plantel, deben convivir habitualmente, ya sea en Europa y en nuestro país.

Si bien, la proximidad del mar y la influencia de los vientos, morigeran la temperatura e impiden que se registren valores extremos, la humedad es elevada y las precipitaciones, frecuentes, con lo cual, se espera que estas condiciones imperen en próximo sábado en la zona del estadio Arena Fonte Nova, que fuera remodelado para la Copa del Mundo.

En consecuencia, la estrategia de permanecer varios días antes del cruce con el seleccionado Cafetero, guarda esa relación con el impacto que los jugadores, no habituados a los climas agobiantes, puedan experimentar como una ventaja indeseada al momento del máximo esfuerzo.

Será un desafío mayúsculo por varios factores que inciden; el primero, por la condición de candidato que en general, acompaña toda presentación de nuestro equipo muchos más en tiempos de Lionel Messi y otro punto que ejerce una incuestionable presión, es la oprobiosa sequía de títulos internacionales, que ya lleva más de un cuarto de siglo y jaquea,

fundamentalmente, a parte de esta generación dorada, que todavía perdura con presencia como la del Kun Agüero, Nico Otamendi y el Flaco Di María, principales escoltas del genio del Barcelona.

Argentina camina en medio de una transición, Scaloni, viene dejando mensajes coherentes con el objetivo que la AFA le propuso encarar y aun con las dificultades que conlleva una renovación de nombres y estilos, en medio del rigor de las competencias, ha dado pasos en una dirección que podríamos definir, como acertados.

Nadie desconoce que este reto de jugar la Copa América, en las condiciones antes mencionadas, tienen un carga de riesgo mayor y que su liderazgo, será interpelado por todos y discutido a extremos, si los resultados deportivo, siguen en caída libre como sucediera en el mundial de Rusia, donde, el fracaso no solo se proyectó desde el campo de juego,

sino también, desde un vestuario quebrado emocionalmente.

Muchos frentes abiertos a recuperar, con poco tiempo de trabajo efectivo, representan, la antesala del primer escollo copero y por lo tanto, la expectativa, camina a la par de la desconfianza, nada que sorprenda, nada que no tenga, en algún momento, un punto final con nuevos brotes.



LOS DILEMAS DE SCALONI

El arco parece ser uno de los puestos indefinidos. Se pensaba que Esteban Andrada iba a sumar minutos ante Nicaragua, pero Scaloni finalmente decidió mantener a Franco Armani todo el partido. Más allá de casi no sufrir llegadas de los rivales, al arquero de River se lo notó algo dubitativo en un par de salidas, más allá de que no pudo acertar en el penal del final. De todos modos, eso no sería determinante para su labor y sería el portador de los guantes albicelestes en el estreno copero.

Dos de las variantes de las que habla Scaloni serán en la defensa. Germán Pezzella tiene su lugar al lado de Nicolás Otamendi y entrará por Juan Foyth, a quien el técnico busca darle rodaje cada vez que puede. Pezzella no fue arriesgado el viernes ante la posibilidad de recibir un golpe en la cara que le pudiera provocar alguna dolencia por la fractura de maxilar de la que ya se recuperó.

La otra modificación estará en el lateral izquierdo. Marcos Acuña le dejará su posición a Nicolás Tagliafico, titular indiscutido en el ciclo de Scaloni hasta el momento. Renzo Saravia, en tanto, será el lateral derecho. Guido Rodríguez venía sumando puntos en cada entrenamiento y en el amistoso aprobó como volante central. La actuación de Giovani Lo Celso, buscando y encontrando a Messi, fue de lo mejor de la noche después de los goles de Leo. Scaloni apostará a esa sociedad. El medio se completará con Leandro Paredes, otro de los predilectos del DT. De este modo el

tridente de volantes no se tocará ya que dejó conforme al cuerpo técnico.

El sector izquierdo del ataque podría entregar la gran duda de cara al debut: Angel Di María o Matías Suárez? El cordobés tiene aplomo y experiencia, pero un Di María disponible, es una tentación irresistible.

A pocos días del debut y de nuestra partida para la cobertura de este gran evento internacional.



Néstor Clivati

Periodista acreditado por La Opinión

Copa América Brasil 2019