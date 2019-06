El turismo y la economía Editorial 10 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







La cotización del dólar no sólo modela el humor social en la Argentina sino que opera sobre la inflación en tiempos de volatilidad que, inevitablemente termina en un aumento y con ello los reacomodamientos de los precios relativos. Y el rumbo que tome la divisa estadounidense marcará también al turismo, es decir si comprar dólares es barato se favorece la salida de los argentinos hacia el mundo y viceversa. Ahora la ecuación es negativa para la mayoría de los bolsillos argentinos, que por la crisis y la devaluación del peso tienen mayores dificultades para pagar un viaje al exterior. Paralelamente, los turistas que llegan al país con dólares en la billetera tienen un alto poder de compra, por lo que les resulta convenciente (barato) visitar la Argentina que tiene para ofrecer desde la Ciudad de Buenos Aires hasta las inéditas bellezas naturales como las Cataratas del Iguazú, los Esteros del Iberá, los paisajes de las montañas de Jujuy y Salta o el Glaciar Perito Moreno en El Calafate.

A esta altura nadie discute que en casi todos los países el turismo representa una parte importante de su economía. Como actividad económica, por una parte está definido por su demanda y el consumo de bienes y servicios de los visitantes. Por tanto, cuando se incrementa el desembarco de visitantes al país en modo turismo es saludable para todos los rubros vinculados, desde el transporte hasta la gastronomía, hotelería, el comercio en general y un amplio menú de servicios específicos.

Según datos relevados por la Secretaria de Turismo de la Nación, 2.8 millones de visitantes no residentes arribaron al país en los primeros cuatro meses del año, lo que significa un crecimiento del 8,8 interanual y una nueva marca histórica. En detalle, las estadísticas reflejan que durante los primeros cuatro meses del año arribaron a nuestro país 2.829.196 turistas extranjeros: 1.277.105 por vía terrestre con un incremento del 0,4 por ciento; 1.083.114 por vía aérea con un crecimiento del 20,4 por ciento; y 468.977 por vía marítima/fluvial más 9,3 por ciento en relación al mismo periodo de 2018.

En tanto, en el mes de abril, 582.1 mil turistas no residentes ingresaron a Argentina por todos los pasos del país, lo que representa un incremento interanual del 16,4 por ciento. Se destacó la llegada de brasileños con casi 100 mil turistas, que representó el 16,6 por ciento del turismo receptivo, con un incremento interanual del 10,4 por ciento; seguido por Uruguay con una suba del 64,5% y Chile con 13,3%. A partir de este nuevo panorama, el secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, destacó que el turismo receptivo sigue creciendo por factores claves como la reinserción de la Argentina en el mundo, el desarrollo de la conectividad área, terrestre y digital en nuestro país y la promoción internacional de nuestro destino. Para el funcionario, el turismo continua creciendo y se consolida como un pilar fundamental en el desarrollo de las economías regionales y la economía nacional a través del ingreso de divisas a nuestro país. La generación puestos de trabajo genuinos y sustentables es una de sus principales características de esta creciente llegada de turistas extranjeros.

Asimismo, el informe dado a conocer por el INDEC y la Secretaria de Turismo sobre turismo internacional por vía aérea registro que en abril ingresaron por los aeropuertos de nuestro país 243,4 mil turistas extranjeros, siendo el récord de los últimos siete años, con una variación interanual positiva de 12 por ciento. En este sentido, se destacaron los turistas procedentes de cuatro países limítrofes: Brasil, el de mayor participación, con el arribo de casi 60 mil turistas, lo que refleja una suba del 21,1% interanual; Uruguay (+82%); Paraguay (+30,7%) y Chile (+25,6%).

Las llegadas a los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque crecieron 11,4 por ciento, mientras que las de los aeropuertos del resto del país lo hicieron en un 17,2 por ciento. En el acumulado del año se muestra que los aeropuertos del resto del país concentraron el 11,2 por ciento del tráfico aéreo internacional.

La Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que se realiza en Aeroparque y Ezeiza registro que los turistas extranjeros presentaron una estadía promedio de 12 noches en el país. Así, durante este mes se alcanzaron 26 millones de pernoctaciones, lo que representa un crecimiento interanual de 5.6 por ciento. Los turistas residentes en Europa concentraron el 36 por ciento de los pernoctes, con una estadía media de 18,6 noches; seguidos por los turistas de Resto de América, que concentraron el 21 por ciento, con estadías medias de 16,5 noches.

Por último, el informe da cuenta que en abril la mitad de los turistas que arribaron a través de Ezeiza o Aeroparque viajaron por motivo de vacaciones seguidos por los turistas que llegaron al país para visitar a familiares o amigos, que concentraron el 25 por ciento de los turistas. Los viajeros que vinieron por turismo de reuniones o negocios fueron el 23 por ciento.