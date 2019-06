Ocho provincias elegirán senadores nacionales

BUENOS AIRES, 10 (NA).- Como en cada elección, este año se renovará un tercio del Senado y varias figuras centrales como el presidente provisional de la Cámara, Federico Pinedo; el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, y su par del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, se debaten entre la renovación de sus bancas y la salida definitiva de la Cámara.

Las provincias de Salta, Río Negro, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Tierra del Fuego, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires elegirán tres senadores nacionales cada una para renovar 24 de las 72 bancas del Senado y los bloques que más arriesgan son el de Cambiemos y el Justicialista.

En el interbloque oficialista la pérdida más sensible sería la de Pinedo, quien en estos tres años y medio se encargó junto al jefe de la bancada, el radical Luis Naidenoff, de tejer los acuerdos necesarios con el justicialismo para avanzar en la sanción de leyes pedidas por el Gobierno.

Pinedo le manifiesta a sus pares su deseo de seguir en el Senado pero la lista de candidatos por la Ciudad de Buenos Aires todavía está abierta y hasta el momento no tuvo señales del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ni del presidente Mauricio Macri.

El 10 de diciembre concluye también el mandato de Pichetto tras 18 años ininterrumpidos, de los cuales estuvo 17 como jefe de la poderosa bancada peronista, primero bajo la gestión de Eduardo Duhalde y luego con el kirchnerismo, en el rol de oficialista.

Tras romper con el kirchnerismo en diciembre de 2015, el senador por Río Negro se concentró en el armado de un "peronismo de centro" y lanzó su precandidatura presidencial por Alternativa Federal, aunque fuentes de su entorno indicaron a NA que "no descarta" volver a pelear por una banca en la Cámara alta y que "hasta el último día mantendrá todas las opciones abiertas".

Otro de los senadores que finaliza sus seis años es el neuquino Marcelo Fuentes, que durante varios años ocupó la presidencia de la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales y, tras la división de la bancada que encabeza Pichetto, se convirtió en jefe del bloque del Frente para la Victoria que integra la ex presidenta Cristina Kirchner.



LO QUE ESTÁ EN JUEGO.

En este turno electoral la bancada de Cambiemos arriesga cinco de sus 25 bancas: además de Pinedo, se irán Marta Varela (Ciudad de Buenos Aires); Alfredo de Ángeli (Entre Ríos); Ángel Rozas (Chaco) y Miriam Boyadjian (Tierra del Fuego), que se mantiene dentro del interbloque pese a competir en su provincia como candidata a legisladora local con otra fuerza política.

El interbloque oficialista que preside Luis Naidenoff también tiene en juego a un aliado importante como el peronista independiente Juan Carlos Romero, de la provincia de Salta.

La situación de Argentina Federal (cuya columna vertebral es el Bloque Justicialista) es más ajustada, debido a que pone en juego 9 de sus 24 escaños: vencen los mandatos de Pichetto, Rodolfo Urtubey (Salta); Pedro Guastavino y Sigrid Kunath (Entre Ríos); Blanca Porcel y Ada Itúrrez (Santiago del Estero); Eduardo Aguilar (Chaco); José Ojeda y Julio Catalán Magni (Tierra del Fuego).

En tanto, de las nueve bancas que conforman el bloque Frente para la Victoria, sólo se renuevan las de María Inés Pilatti (Chaco) y Silvina García Larraburu (Río Negro), a quienes se suma Magdalena Odarda (Río Negro), que se desempeña como aliada de esa bancada.



PROVINCIA POR PROVINCIA

A continuación, el detalle de las provincias que tendrán que renovar su representación en el Senado:

-Salta: Cristina Fiore, Rodolfo Urtubey y Juan Carlos Romero.

-Río Negro: Miguel Pichetto, Silvina García Larraburu y Magdalena Odarda.

-Ciudad de Buenos Aires: Federico Pinedo, Marta Varela y Fernando "Pino" Solanas.

-Entre Ríos: Pedro Guastavino, Sigrid Kunath y Alfredo De Ángeli.

-Santiago del Estero: Blanca Porcel, Ada Iturrez y Gerardo Montenegro.

-Chaco: Eduardo Aguilar, María Inés Pilatti y Ángel Rozas.

-Tierra del Fuego: José Ojeda, Julio Catalán Magni y Miriam Boyadjian.

-Neuquén: Lucila Crexell, Guillermo Pereyra y Marcelo Fuentes.