9 de Julio quedó solo en la punta

Se disputó de manera íntegra ayer la décima fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, que va entrando en la recta final. A tres jornadas de la culminación, 9 de Julio quedó único puntero con la victoria por 4 a 0 en María Juana frente al colista Talleres, con dobletes de Gastón Monserrat -que volvía tras una suspensión- y de Guillermo Funes.

El equipo de Marcelo Werlen capitalizó que Atlético dejó puntos en el camino en su visita a Unión de Sunchales, igualando 1 a 1. Mateo Castellano, sobre el final, al menos le dio una unidad al conjunto de Maximiliano Canavessio.

En otros partidos salientes, Ben Hur conservó chances ante Brown de San Vicente (que perdió el invicto) al derrotarlo por 1 a 0 con gol de Nahuel Vera, quien luego sería expulsado; mientras que Sportivo Norte se quedó con el clásico al vencer a Quilmes como local por la mínima diferencia, con gol de Fito Maldonado.

Este es el resumen de la jornada:



FERRO.................3

DEP. RAMONA.....0

Cancha: Ferrocarril del Estado. Arbitro: Mauro Cardozo. Reserva: 0 a 0.

Goles: PT 42' Lucas Guzmán (F). ST: 6' Rubén Rojas (F) y 25' Facundo Espíndola (F).

Incidencias: expulsados 22' y 23' ST Imfeld y Merlino (DR).



UNION........................1

ATLETICO RAFAELA..1

Cancha: Unión de Sunchales. Arbitro: Silvio Ruiz. Reserva: 1-1.

Goles: ST, 19' Franco Semino (U), 45' Mateo Castellano (AR).

Incidencias: ST, 2' exp. Alvaro Aguirre (U).



BEN HUR..............1

BROWN.................0

Cancha: Ben Hur (auxiliar). Arbitro: Franco Ceballos. Reserva: Ben Hur 0 - Brown 1.

Gol: PT, 20' Nahuel Vera (BH).

Incidencia: ST, 30' exp. Vera (BH).



SP. NORTE.............1

QUILMES...............0

Cancha: Sportivo Norte. Arbitro: Sebastián Garetto. Reserva: 1-1.

Gol: PT, 14' Oscar Maldonado (SN).



TALLERES.............0

9 DE JULIO...........4

Cancha: Talleres de María Juana. Arbitro: Rodrigo Pérez. Reserva: Talleres 1 - 9 de Julio 2.

Goles: PT, 8' y 13' Gastón Monserrat (9); ST, 45' y 47' Guillermo Funes (9).



FLORIDA..............1

LIBERTAD............2

Cancha: Florida de Clucellas. Arbitro: Angelo Trucco. Reserva: 2-2.

Goles: PT, 12' Fabricio Mandile (L), 28' Kevin Muñoz -p- (L). ST: 25' Dobler (F).

Incidencias: PT, 7' Brunelli (L) le atajó un penal a Dobler (F). ST: 3' exp. Galizzi (F).



DEP. TACURAL...2

PEÑAROL...........1

Cancha: Dep. Tacural. Arbitro: Javier Simoncini. Reserva: Tacural 2 - Peñarol 1.

Goles: PT, 30' Iván Gómez (P). ST: 7' y 35' Tejeda -el primero de penal- (DT).



OTRO PARATE

Debido al acto eleccionario en nuestra provincia el domingo 16 de junio no habrá actividad, recordando que en la reunión del Consejo Directivo se había resuelto no jugar el lunes 17 que es feriado. De tal modo, la décima fecha se disputará el domingo 23 con estos partidos: Dep. Ramona vs. Tacural; Peñarol vs. Florida; Libertad vs. Talleres; 9 de Julio vs. Sportivo Norte; Quilmes vs. Ben Hur; Brown vs. Unión y Atlético vs. Ferrocarril del Estado.