"La gente compra, pero ya no lo caro" 10 de junio de 2019 Desde la Seccional Rafaela del Sindicato de la Carne, el dirigente Roberto Ponzetti puntualizó cómo está el sector en estos primeros 6 meses del año 2019.

DIRIGENTE. Roberto Ponzetti.







Roberto Ponzetti es uno de los referentes del sindicato de la Carne de nuestra ciudad. Junto con Domingo Viviani, vienen bregando desde hace un tiempo por el crecimiento del gremio y el bienestar de los trabajadores del sector, que al igual que muchos otros gremios, no pasan un buen momento por la economía de nuestro país.

"Estamos bien ya que hemos terminado un 2018 y arrancado un 2019 en paritarias muy sobre la fecha y ya tenemos el acuerdo de este año, con una cláusula de revisión para el mes de noviembre, creo que son satisfactorias por el momento", recordó Ponzetti a este Medio.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA) había logrado en octubre un incremento salarial del 36% para los empleados del sector, tras desarrollar un contundente plan de lucha en todo el país. En líneas generales, el gremio estableció un 42% de aumento. "El gremio cuenta con 900 afiliados", expresó el dirigente al respecto.

Como bien marcábamos en la página anterior, uno de los grandes inconvenientes es el consumo interno: "lo otro viene con un poco de incertidumbre, todo lo que es la parte de chacinados y la parte cárnica de consumo interno y la exportación. Buscamos que se resuelva de la mejor manera ya que el consumo interno cayó bastante y los chacinados y la parte cárnica ha caído también", marcó Ponzetti al respecto.

Pese a esto, dijo que "antes se vendía un animal entero y hoy se hace más complicado o por ejemplo con los chacinados, donde por ejemplo el jamón crudo no es fácil venderlo, o la bondiola misma. La gente compra, pero ya no lo caro", destacó, haciendo alusión a lo que pasa en las carnicerías de la ciudad.

A modo de cierre, dijo que "los frigoríficos que exportan están un poquito mejor porque ya trabajan en dólares y los favorece todo el tipo de cambio. Y los de nuestra ciudad se mantienen", expresó, mientras que alertó que "todavía el tema está tranquilo. No hubo despidos y la gente tiene que comer lo que hace que todo se regule. Si bien es una baja en el consumo se mantienen todavía las fuentes de trabajo todavía".

El gremio comenzó este 2019 a trabajar en el campo de deportes, donde las instalaciones se están ampliando y en donde se está trabajando un poco a nivel local con algunas cuestiones en los chicos, para el estudio y otras cuestiones de mantenimiento", finalizó Ponzetti.