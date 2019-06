Junio y sus días feriados

Muchas personas seguramente ya empezaron a tachar los días que faltan para los próximos feriados que se vienen en el año. El mes de junio llega con varios feriados en la misma semana.

En primer lugar, está el Día del Paso a la inmortalidad de General Don Martín Miguel de Güemes, el lunes 17, y el jueves 20 el Día de la Bandera y conmemoración del Paso a la inmortalidad de General Manuel Belgrano.

Por ende, habrá un fin de semana largo que agrupará el 15, 16 y 17 del mes y en esa misma semana habrá otro día más de descanso. Cuando llegue julio, nos encontraremos con un feriado puente que abarcará el lunes 8 y el martes 9 por el Día de la Independencia.

Además, hay que sumarle que muchas escuelas no tendrán clases (en el turno mañana con seguridad) el 18 de junio, y esto tiene que ver con las elecciones.

Sabido es que el día después de las elecciones, las porteras de las escuelas van a limpiar las aulas y a ordenar todo lo que deja el movimiento de las votaciones. Pero esta vez, como el lunes 17 es feriado, seguramente el personal de limpieza irá el mismo 18, por lo que se presume que en muchos establecimientos no habría clases.



¿COMIENZA LE MOVIMIENTO?

El próximo domingo será el día del padre y como es habitual, en Rafaela comenzará el movimiento, sobretodo en los últimos días de la semana, para buscar el regalo.

Pero, ante la crisis económica que hoy azota el país, los comerciantes se preguntan si verdaderamente comenzará el movimiento en los locales comerciales. Por ahora no abundan demasiado las consultas y se espera que en los próximos días comiencen...