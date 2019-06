Los números de la actividad del domingo en Rosario Deportes 10 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







Súper TC2000 (final - 25 vueltas): 1º Facundo Ardusso (Fluence), en 42m10s294, a un promedio de 142,276 Km/h; 2º Leonel Pernía (Fluence) a 657 milésimas; 3º Matías Milla (Fluence) a 2s639; 4º Matías Rossi (Corolla) a 3s419; 5º Agustín Canapino (Cruze) a 17s324; 6º Facundo Chapur (C4 Lounge) a 19s357; 7º Facundo Conta (Fluence) a 27s387; 8º Bernardo Llaver (Cruze) a 28s473; 9º Ricardo Risatti (All New Civic) a 31s868; 10º Julián Santero (Corolla) a 32s086; 11º Mariano Werner (Tipo) a 49s042; 12º Marcelo Ciarrocchi (C4 Lounge) a 57s496; 13º Juan Angel Rosso (All New Civic) a 1m00s735; 14º Fabián Yannantuoni (Tipo) a 1m03s374 y 15º Tomás Gagliardi Genné (Cruze) a 4 vueltas.

Fórmula 2.0 Renault (carrera 2 - 15 vueltas): 1º Esteban Fernández, en 25m02s851, a un promedio de 137.831 Km/h; 2º Tobías Martínez a 3s246; 3º Mateo Polakovich a 3s857; 4º Isidoro Vezzaro a 6s563; 5º Lautaro Piñeiro a 6s967; 6º Jeremías Olmedo a 10s524; 7º Facundo Marques a 16s497; 8º Nahuel Barba a 26s175; 9º Julián Módica a 31s390 y 10º Milton Bobel a 37s751.