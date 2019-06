Un pitbull mordió a una vecina Policiales 10 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







Cuando una ciudadana de 43 años de edad en la noche de este sábado caminaba en inmediaciones del cruce de las calles Paul Harris y San José Obrero, se percató que desde atrás se le acercaron un perro de raza Pitbull y otro de tamaño grande. No obstante, y de acuerdo a lo informado en LA OPINION online, la vecina indicó luego que el primero de los animales de referencia la mordió en la pierna izquierda, detrás de la rodilla.En consecuencia, la mujer radicó una denuncia en el Destacamento Nº 9 de nuestra ciudad.



NO SERAN SACRIFICADOS

El caso de los dos pitbull que defendieron su hogar y a su dueña, una vecina de Los Polvorines de 70 años, convulsionó a la opinión pública. Los canes atacaron a un hombre que ingresó durante la madrugada del sábado 1 de junio, ocasionándole graves lesiones que derivaron en una amputación de su pierna. En un principio se inició la investigación y se imputó al hombre por "violación de domicilio" y a la mujer por "lesiones graves culposas" ocasionadas por sus perros. Jorge Cancio, secretario de seguridad de Malvinas Argentinas, habló con Crónica.com.ar y aclaró lo ocurrido con la mujer: "Al principio se le abrió una investigación a la mujer por las lesiones sufridas por este hombre. Se le notifica la iniciación de causa, nada más. Nos acercamos a hacer las debidas aclaraciones a la fiscalía y ahí se cambió lo que era una violación de domicilio pasó a tentativa de robo y en cuanto a la causa iniciada a la mujer se decidió con la fiscal que no va a proseguir", En ese sentido aclaró que quedó acreditado que ella "estaba durmiendo y que no mandó a los perros a atacar y que si los hubiese mandado hubiese sido en legítima defensa por la situación del caso: que ella dormía y eran la 3 de la mañana cuando el hombre entró". Además sobre la vida de los dos perros dejó en claro que no serán sacrificados: “Para sacrificar a un perro tiene que tener rabia o ser peligroso y este no es el caso. Además la mujer tiene todas las medidas de seguridad necesarias en su casa para tenerlos”.