Cuatro gobernadores lograron ser reelectos

BUENOS AIRES, 10 (NA).- El frente Cambiemos consiguió ayer su primera victoria provincial del año en Jujuy, con la reelección de Gerardo Morales, en tanto que el peronismo festejó los triunfos en Entre Ríos, Chubut y Tucumán, donde conservaron el poder Gustavo Bordet, Mariano Arcioni y Juan Manzur.

En tanto, la provincia de Mendoza definió a sus candidatos en las PASO de cara a las generales del próximo 29 de septiembre, con una ventaja para Cambiemos.

Las cinco provincias que tuvieron elecciones este domingo conforman el 14 por ciento del padrón total nacional, y sus resultados comenzaron a delinear la carrera presidencial de octubre próximo.

El presidente Mauricio Macri, que siguió el desenlace de las elecciones en la Quinta de Olivos -donde recibió con una cena a su par de Colombia, Iván Duque-, festejó la victoria de Morales en Jujuy, que le otorgó la primera buena noticia provincial del año.

Con cerca del 20% de las mesas escrutadas, Morales obtenía anoche el 44,65% de los votos contra el 30,56% del candidato del Frente Justicialista, Julio Ferreyra en el marco de un escrutinio que avanzaba demasiado lento.

Además, en Mendoza, Cambiemos también superó en caudal de votos al PJ, aunque en la interna oficial se impuso el candidato del gobernador y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, sobre el postulante del PRO.

Con estas victorias a cuestas, Morales y Cornejo se sentarán a negociar a partir de este lunes con la Casa Rosada para consensuar la candidatura a la vicepresidencia, además de lugares expectantes en las listas en todo el país.

El PJ, en tanto, celebró en Entre Ríos, Tucumán y Chubut, en momentos en que sigue la incógnita sobre si el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se sumará a la alianza del PJ con Unidad Ciudadana que lleva como postulante presidencial de Alberto Fernández.

Massa estuvo este domingo por la noche en la celebración de la victoria de su amigo personal Arcioni en Chubut, y se cruzó al aire en vivo por el canal C5N con Fernández, que lo invitó a tomar un café antes del cierre de listas del miércoles para "terminar" con la indefinición electoral.

Tanto el tigrense como Arcioni se expresaron a favor de la construcción de un espacio amplio que enfrente a Cambiemos a nivel nacional, en línea con lo propuesto por el ex jefe de Gabinete.

Fernández también habló por la misma vía con Manzur, que estaba de festejo en Tucumán, donde se impuso con amplio margen y consiguió su reelección. El mandatario tucumano volvió a respaldar a la fórmula integrada por el ex funcionario y la ex presidenta Cristina Kirchner, y puso sus votos provinciales a disposición del "frente patriótico".

Bordet, por su parte, aseguró que trabajará por la unidad y que a partir de hoy reunirá a todos los partidos que se encolumnaron detrás de su postulación para decidir la postura de Entre Ríos a nivel nacional, aunque se descuenta que será junto al PJ.



BORDET EN

ENTRE RÍOS

Con el peronismo unido detrás de su postulación, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, consiguió su reelección en las elecciones provinciales, al imponerse con comodidad por 20 puntos ante el candidato radical de Cambiemos, Atilio Benedetti.

Bordet cosechaba el 56,19% de los votos por sobre el 36,59% que alcanzaba Benedetti, escrutadas el 59,04% de las mesas, con una participación del 77,60%.

El Gobernador también festejó la victoria en la capital provincial, que actualmente está en manos de Cambiemos con el intendente Sergio Varisco, pero fue recuperada por el PJ con el candidato Adan Bahl, y los triunfos en "ciudades que son cabeceras, como Federación y Diamante".



MANZUR EN TUCUMAN

El actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, se impuso en las elecciones de su provincia con una amplia diferencia sobre sus oponentes y logró la reelección. Con el 13,37% de las mesas procesadas, Manzur (Frente Justicialista por Tucumán) se imponía con el 63,46%% de los votos, seguido muy de lejos por la candidata de Cambiemos, Silvia Elías de Pérez (Vamos Tucumán), con el 12,37%.

En tercer lugar asomaba el senador nacional y ex gobernador José Alperovich, quien cosechaba el 11,72%, seguido de Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), hijo del ex represor y ex gobernador tucumano en democracia Antonio Bussi, que acumulaba el 9,46%.



ARCIONI EN CHUBUT

El gobernador Mariano Arcioni logró anoche su reelección en los comicios generales de Chubut al obtener casi el 38 por ciento de los votos, con unos siete puntos de ventaja sobre el kirchnerista Carlos Linares, y celebró su triunfo junto al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en esta provincia patagónica.

Hacia las 22:40 de este domingo, Arcioni, de Chubut al Frente, se alzaba con el 37,59% de los sufragios, en tanto Linares sumaba el 30,63% escrutadas el 75,23% de las mesas. Por su parte, el postulante a gobernador de Cambiemos, el radial Alberto Menna, obtenía el 15,3% de los votos, en el tercer lugar de las preferencias.