El ex árbitro fue imputado

El árbitro Martín Bustos fue imputado formalmente por el delito de grooming durante la audiencia que se llevó a cabo el sábado en el Centro de Justicia Penal; además, le impusieron prisión preventiva por 90 días. La fiscal del caso anticipó que desde la Unidad de Delitos Sexuales no descartan que el imputado haya tratado de mantener contacto con otros chicos. El juez que presidió la audiencia imputativa, Ismael Manfrín, aceptó la tipificación del delito que había solicitado la fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, Carla Cerliani, y le dictó prisión preventiva por 90 días, que es el máximo de tiempo que prevé la ley en esta etapa del proceso. Según los fundamentos de la acusación que expuso la fiscal, el árbitro "se presentó con nombre falso (Martín Lucero), aludiendo ser masajista deportivo y ofreciéndose a realizar una sesión de masajes a cambio de 200 pesos". La fiscal Cerliani le atribuyó a Bustos haber contactado por teléfono a un adolescente de 14 años, jugador de las divisiones inferiores de Newell's, "sabiendo que era menor, utilizando el servicio de WhatsApp".

Según fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la fiscal agregó que Bustos le pidió a ese chico el número de contacto de otros compañeros del club y también le propuso encontrarse en un lugar, fuera de la pensión de Newell's donde el chico vive. En la acusación se mencionó que el acusado "se encargaría de conseguir el lugar en Rosario para el encuentro y que le insistió al menor para que mintiera en el club, diciendo que iba a un cumpleaños". Tras la exposición de la fiscal, el juez Manfrín aceptó la calificación legal presentada y dictó la prisión preventiva efectiva por el término de 90 días y la realización de un examen médico al imputado.

Cerliani no descartó que Bustos haya tratado de mantener contacto con otros chicos, más allá del caso por el que fue detenido e imputado por grooming. "Tenemos que avanzar con la investigación respecto de un dato que tenemos de algunos otros jóvenes. Tenemos menos de 48 horas de que esta persona fue detenido y pudimos llevar evidencia contundente para probar un hecho", manifestó la fiscal. Al enumerar los elementos que se hallaron contra Bustos, Cerliani mencionó: "Se le secuestraron una tablet y un celular, que ya están siendo peritados por la PDI. También, un bolso con elementos personales que fueron importantes para la imputación. Ninguno de esos objetos tenía vinculación con la tarea que les proponía a los chicos, la de masajista deportivo". Además, se refirió a la posición de la defensa de Bustos: "Dijo que no se consideraba probado que esta persona haya tenido como fin la agresión sexual". Cerliani consideró que la postura de la defensa "es un elemento subjetivo. Todo el contexto en que se daban las conversaciones, la identidad falsa que le dio el imputado a estos jóvenes, que sabía perfectamente que eran menores de edad; que los engañaba diciéndoles que era masajista". La fiscal, además, puso en relieve la actividad económica que "supuestamente tenía el masajista" y que esos elementos también su tuvieron en cuenta para acreditar que se "trataba de un engaño y que la finalidad era otra". "Viajó específicamente desde la provincia de Buenos Aires en un auto particular, había acordado masajes a cambio de 200 pesos, diciéndoles que él cobraba más caro pero como eran sus amigos les iba a cobrar menos; además, el alquiler temporario de un departamento por un día a través de internet. Claramente, los gastos iban a ser mucho mayores que el beneficio económico que podría haber dado esa actividad", concluyó.