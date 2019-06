Newell's eliminado de la Copa Santa Fe Deportes 10 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







Newell’s Old Boys perdió frente a Sportivo Las Parejas este domingo en los octavos de final y se despidió de la Copa Santa Fe. El partido terminó empatado sin goles en la cancha del Lobo y la definición por penales favoreció a los locales gracias a dos atajadas de Emilio Rébora.

La Lepra presentó un formación con mayoría de juveniles y futbolistas de reserva a las órdenes de Aldo Duscher. El equipo alternativo no defendió bien y se salvó de la derrota de visitante por la gran actuación de Nicolás Temperini bajo los tres palos.

El arquero parejense se lució en la definición desde los 12 pasos, cuando contuvo los disparos de Francisco Fydriszewski y Juan Pablo Freytes. Temperini también hizo lo suyo y atajó el tiro de Juan Acosta, pero no bastó para evitar la eliminación.