Nadie quiso salir del libreto en el debate de candidatos a gobernador Locales 09 de junio de 2019 Redacción Por Desde el estudio de Canal 3 de Rosario, los tres aspirantes a la gobernación expusieron sus propuestas de campaña sobre diversos tópicos. Solo hubo cruces picantes en torno a la problemática de seguridad.

FOTO LA CAPITAL MAS DEMOCRACIA. Omar Perotti, Antonio Bonfatti y José Corral posan para los fotógrafos.







A una semana de las elecciones generales en Santa Fe, los candidatos a gobernador participaron ayer en Rosario del debate en el que presentaron sus propuestas de campaña en torno a los tópicos "seguridad y justicia", "política económica", "política social, salud y empleo", "educación" y "Santa Fe 2030", tal como estaba previsto. Con buen clima entre los adversarios en las urnas, el encuentro tuvo algunos contrapuntos principalmente en lo que hace a seguridad aunque en términos generales ninguno de los tres quiso tomar grandes riesgos ni improvisar y evitaron alzar la voz. Moderación más allá de algunas eventuales críticas o sarcasmos fue el común denominador de la noche.

Antonio Bonfatti (Frente Progresista), Omar Perotti (Frente Juntos) y José Corral (Cambiemos) se mostraron tan correctos como cautelosos con la consigna de no defraudar a los propios y en lo posible convencer a indecisos. Mientras que el radical criticó al socialista y al peronista y fue el único que apostó a la grieta nacional (por caso, hizo referencias a Cristina y a dirigentes presos del kirchnerismo), Perotti se mantuvo siempre en control, focalizado en sus propuestas y sin responder a alusiones. El rafaelino tuvo como principales asesores durante los cortes a su jefe de campaña, el diputado provincial Roberto Mirabella y a su compañera de fórmula, Alejandra Rodenas.

Seguridad fue el tema que mayor temperatura levantó durante las dos horas en la que se debatió. Corral señaló la gestión Bonfatti como el momento en que se desmadró la inseguridad y los homicidios. También desde lo visual, mostró unas esposas para recordar la reciente fuga de presos en la autopista Santa Fe - Rosario. En este caso, el socialista se defendió y contragolpeó con la herencia recibida del PJ, “cuando la policía se compraba las balas". Mientras tanto, Perotti optó por mantenerse según lo planificado y resaltó que su vice, la ex jueza Rodenas, es garantía del futuro combate a las mafias.

En la apertura, Perotti abrió el juego con un saludo a los otros dos candidatos -el único que lo hizo- y prometió “continuar lo que está bien y corregir lo que está mal”. Ubicó la salud en el primer lote “pero se perdió la guerra con el narcotráfico y la inseguridad”. Allí, en políticas de seguridad, centró su presentación.

Bonfatti, en cambio, eligió hablar de su trabajo como médico, nombró a Hermes Binner y Miguel Lifschitz, y destacó lo realizado en “salud y educación”. Habló de sostener “el mismo compromiso para enfrentar a los delincuentes, que como consecuencia de eso me balearon la casa”, y mencionó “falsedades y mentiras” esgrimidas sobre su persona en la campaña.

Corral apostó a una introducción más personal y de trayectoria. Presentó a su familia: desde sus padres a su mujer y sus hijos. Recordó que fue concejal y dos veces intendente de Santa Fe, que es radical y que integra Cambiemos porque la “República es posible”. “Quiero ser gobernador de Santa Fe para que vivamos más seguros”, dijo.

Las conclusiones también fueron moderadas, sin roces intensos entre los tres candidatos a gobernador, que concluyeron con un apretón de manos y posando juntos para las cámaras, todos conformes con la sensación del deber cumplido. Algo así como que firmaron el empate. Pero en Twitter se encendió el debate más fuerte -sin moderadores ni límites de tiempo- y con pimienta a discreción, donde todos se adjudicaron el triunfo.