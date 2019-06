Stolbizer Nacionales 09 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







La líder del GEN, Margarita Stolbizer, cuestionó ayer a su par del Frente Renovador, Sergio Massa, por decisión de regresar al kirchnerismo y subrayó que ahora está "en las antípodas" del tigrense.

"Me parece que no es bueno, de ninguna manera. Massa ganó un lugar de reconocimiento en 2013 cuando se enfrentó claramente a la corrupción y fue cimentando ese camino todas las veces que se enfrentó con el kirchnerismo. Hoy la decisión que podría ser desandar ese camino no es buena para él. Pero cada cual toma las decisiones que mejor le parecen", sostuvo la ex diputada nacional.