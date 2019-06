Morales, el candidato Nacionales 09 de junio de 2019 Redacción Por JUJUY







BUENOS AIRES, 9 (NA). - El gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, buscará hoy su reelección y darle un triunfo a Cambiemos en unas elecciones en las que enfrente tendrá a un peronismo dividido en cuatro listas.

El oficialista Frente Cambia Jujuy presenta al mismo binomio que llegó al Poder Ejecutivo norteño en 2015: el referente de la UCR irá nuevamente acompañado por el peronista Carlos Haquim.

Por su parte, el peronismo pretenderá arrebatarle la Gobernación a Morales, pero no parte en las mejores condiciones ya que el espacio compite partido en cuatro sectores que llevarán a distintos postulantes.

En ese marco, el ex funcionario provincial Julio Ferreyra y el ex juez federal Vicente Casas habían lanzado su fórmula en abril, pero luego se separaron y cada uno se presentará por su lado: el primero, por el Frente Justicialista, y el segundo, por Confiar.

Como compañeros de fórmula estarán Adrián Mendieta y Gustavo Briones, respectivamente.

Además, habrá otros dos candidatos a gobernador del peronismo: el senador nacional Guillermo Snopek, quien rompió con la estructura partidaria e irá por fuera bajo el sello Frente Juntos Por Jujuy, mientras que el kirchnerismo presenta a Paula Álvarez Carrera, quien encabezará la boleta de Unidad Ciudadana: Fernanda Colque y Néstor Martearena serán sus candidatos a vicegobernador.