Esperanza recibe a la categoría Los Troncos Deportes 09 de junio de 2019 Redacción Por PILOTOS INVITADOS EN EL TURISMO C

JL FOTOGRAFIA ALEJANDRO MESSA. El actual campeón del Turismo C invitó a Marcos Vescovi.







No será una fecha más la cuarta de Los Troncos, que luego del anticipo que tuvo en la jornada sabatina con las tandas de pruebas, hoy estará realizando la parte central de su espectáculo con la disputa de las series y finales.

Por segunda vez en el actual certamen, se utiliza este fin de semana el circuito "Los Toboganes" de Esperanza, que presenta una modificación en su dibujo tras haberse incorporado una chicana.

La categoría, que viene llevando adelante una exitosa temporada, convocó a más de 90 participantes en las tres fechas anteriores: 93 estuvieron en la primera, en San Jerónimo Norte; la misma cantidad asistieron en la segunda, disputada en Esperanza; mientras que en la tercera, cuando regresó a San Jerónimo Norte, fueron 93 los pilotos inscriptos.

Esta mañana a las 07:00 se procederá a la apertura del predio; en tanto que la actividad en pista se iniciará a las 09:00 con la disputa de las series, de acuerdo con el siguiente orden de ingreso: Turismo B; Fórmula; Turismo C (titulares); Promocional; Turismo A y TC 4000.

Luego de esas pruebas darán comienzo las finales, en las que se respetará este ordenamiento: Turismo B; Fórmula; Turismo C (titulares); Promocional; Turismo A; TC 400 y Turismo C (invitados). Todo culminará a partir de las 18:00 con la coronación de los pilotos destacados en las diferentes categorías, además de la entrega de presentes a todos los invitados del Turismo C.



LOS CAMPEONATOS 2019

Luego de tres fechas, estas son las principales ubicaciones en los respectivos campeonatos de la categoría Los Troncos:

Categoría Promocional: Carlos Forlani 76 puntos; Nicolás Perino 68 y Horacio Fernández 67.

Categoría Turismo A: Nicolás Spreggero 87 puntos; Alejandro Messa 81 y Marcos Humoffe 79.

Categoría Turismo B: Sergio Calza 89 puntos; Hernán Beckmann 62 y Aníbal Ratque 60.

Categoría Turismo C: Alejandro Messa 83 puntos; Nicolás Posebón 72 y Estefano Spreggero 67.

Categoría Fórmula: Brian Perino 90 puntos; Adrián Marcuzzi 76 y Hernán Merki 59.

Categoría TC 4000: Leandro Laresse 82 puntos; Cristian Esquivel y Andrés Fux 71.