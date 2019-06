Turquía venció a Francia Deportes 09 de junio de 2019 Redacción Por Batacazo al campeón. El seleccionado francés cayó 2-0 en su visita a los turcos. Todos los resultados de los encuentros de ayer.

FOTO WEB CELEBRAN. / Turquía dio el batacazo ganándole a Francia.







Ayer, el último campeón del mundo no pudo mostrar la chapa ante Turquía y cayó derrotado 2-0. Pese a que el DT Deschamps puso en cancha a nueve de los 11 titulares que ganaron la final del Mundial en Rusia (Lucas Digne y Moussa Sissoko completaron el equipo), no fue suficiente para doblegar a los dirigidos por Senol Gunes y, en efecto, los Bleus tropezaron en la tercera fecha de las eliminatorias para la Eurocopa 2020.

Kaan Ayhan y Cengiz Under, en apenas 10 minutos (convirtieron a los 30 y 40, respectivamente), fueron los encargados de darle la victoria a turcos, quienes con la victoria lograron quedar como los únicos líderes del Grupo H con nueve puntos (tres más que Francia, que llegaba de golear a Moldavia e Islandia).

Así las cosas, con Lloris, Varane, Umtiti, Pavard, Matuidi, Pogba, Giroud, Griezmann y Mbappé en cancha, el elenco de Deschamps perdió ante Turquía y quedó segundo en la tabla de su zona (en la próxima jornada recibirá a Andorra, que está último). Sí: batacazo al campeón.



FESTEJO ALEMAN

Sin su DT Joachim Low, quien permaneció en Alemania por motivos de salud, la Mannschaft se impuso ayer 2-0 a Bielorrusia por la tercera fecha de las eliminatorias para la Eurocopa 2020.

Leroy Sané y Marco Reus fueron los autores de los tantos del elenco teutón, que quedó segundo con seis puntos en el Grupo C por detrás de Irlanda del Norte, que lidera la zona con nueve unidades (tiene un partido más).

En efecto, Low no estuvo en el Borisov Arena debido a que se le cayó una pesa en el gimnasio la semana pasada y sufrió complicaciones circulatorias, por lo que debió ser hospitalizado. Y tampoco dirá presente en el banco de suplentes el martes venidero en Maguncia, para el partido contra Estonia. ¿Quién se hizo cargo del equipo? Marcus Sorg, su ayudante.



Otros resultados: Croacia 2- Gales 1, Islandia 1- Albania 0, Rusia 9- San Marino 0, Finlandia 2- Bosnia 0, Grecia 0- Italia 3, Bélgica 3- Kazajistán 0.