Los punteros afuera y el clásico en Barranquitas Deportes 09 de junio de 2019 Redacción Por Atlético y 9 de Julio, líderes del Apertura de Primera A, juegan en Sunchales y María Juana. En Rafaela: Sportivo vs Quilmes, en el destacado. También jugarán Ferro vs Ramona, Ben Hur vs Brown.

FOTO ARCHIVO EN SUNCHALES. / La Crema es uno de los líderes del Apertura y hoy visita a Unión.







La jornada dominguera de Liga Rafaelina de Fútbol promete ser estupenda. Los partidos de esta décima fecha así lo indican. El torneo Apertura de Primera A es liderado por 9 de Julio y Atlético de Rafaela, ambos con 22 unidades. Los dos juegan hoy como visitante, en María Juana ante Talleres y en Sunchales ante Unión. Cualquier cosa puede pasar.

Como si esto fuera poco, Ben Hur y Brown, sus máximos perseguidores a tres puntos, se enfrentarán en barrio Parque. Y hay más, en Barranquitas se juega el “clásico de las vías” con Sportivo Norte recibiendo a Argentino Quilmes, dos necesitados de alegrías.

En nuestra ciudad también se presentará Ferrocarril del Estado, recibiendo al Deportivo Ramona en Los Nogales.



Todo el programa de partidos, con los juegos de Primera programados para las 15:30 hs (Reservas 14 hs): Ferrocarril del Estado vs. Dep. Ramona (Mauro Cardozo) Unión vs. Atlético Rafaela (Silvio Ruiz) Ben Hur vs. Brown (Franco Ceballos) Sportivo Norte vs. Quilmes (Sebastián Garetto) Talleres vs. 9 de Julio (Rodrigo Pérez) Florida vs. Dep. Libertad (Ángelo Trucco) Dep. Tacural vs. Peñarol (Javier Simoncini).



PRIMERA B

Este domingo se jugará la novena y última fecha del torneo Preparación de Primera B liguista, desde las 15:30 hs. Los encuentros y tabla de posiciones:



Zona Sur

Dep. Josefina vs Zenón Pereyra (Darío Suárez), Atlético María Juana vs Atlético Esmeralda (José Domínguez), Sp. Santa Clara vs Bochazo (Ariel Gorlino), San Martín vs La Hidráulica (Leandro Aragno). Libre: Libertad Estación Clucellas.

Posiciones: Bochazo 21, puntos; Santa Clara 18; La Hidráulica 16; Atlético María Juana 10; Libertad Estación Clucellas 9; San Martín 8; Zenón Pereyra 4; Atlético Esmeralda 3; Deportivo Josefina 2.



Zona Norte

Dep. Aldao vs Dep. Bella Italia (Roberto Franco), Arg. Humberto vs Ind. San Cristóbal (Guillermo Vacarone), Tiro Federal vs Arg. Vila (Guillermo Tartaglia), Ind. Ataliva vs Moreno (Facundo García). Libre: Sp Roca.

Posiciones: Dep. Aldao 16, puntos; Roca 14; Independiente San Cristóbal 13; Moreno 12; Bella Italia 9; Independiente Ataliva 7; Arg. Humberto 6; Tiro Federal Moisés Ville 6; Argentino Vila 2.



PRIMERA C

Este domingo el torneo Apertura de Primera C pondrá en disputa su cuarto y penúltimo capítulo. Los partidos serán los siguientes: Belgrano vs Susana (Claudio González), San Isidro vs Def. de Frontera (Fernando Rodríguez), Juventud Unida vs Sp. Aureliense (Gonzalo Hidalgo).



Posiciones: Belgrano San Antonio 9, puntos; Dep. Susana 4; Juventud Unida Villa San José 4; Sp. Aureliense 4; San Isidro de Egusquiza 2; Defensores de Frontera 1.