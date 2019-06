Jaguares volvió a ganar y aseguró el primer lugar Deportes 09 de junio de 2019 Redacción Por RUGBY

FOTO NA HACIA ADELANTE./ El rafaelino Mayco Vivas busca ganar metros en la ofensiva de Jaguares.







La decisión y la determinación para ir a buscar el partido y mejorar algunas cosas le permitieron a Jaguares, la franquicia de la UAR en el Súper Rugby, superar sin atenuantes a Sharks de Sudáfrica por 34 a 7 terminar como líder de la Conferencia Sudafricana, cuando resta una fecha para terminar la fase regular. El elenco de Gonzalo Quesada lleva ocho triunfos en los últimos nueve partidos.

El equipo argentino quedó primero en su conferencia y se aseguró definir los cuartos de final y eventualmente las semifinales de local. Mayco Vivas fue titular y salió reemplazado a los 16 minutos del segundo tiempo por Nahuel Tetaz Chaparro.

El triunfo de Jaguares tuvo en Emiliano Boffelli uno de sus puntos más alto, ya que marcó dos tries, mientras que lo mismo hizo Sebastián Cancellere y Santiago Carreras, para sumar punto bonus. El cierre de la fase regular será el viernes próximo, también en Vélez, siendo local de Sunwolves de Japón, desde las 19.40 horas.

Desde el inicio Jaguares marcó la cancha y dio a entender que quería ser el que marque el ritmo del partido, porque a los 2 minutos Cancellere escapó por la derecha y en una larga corrida marcó el primer try del partido. La precisión de Díaz Bonilla con el pie no fue de lo más acertado en la primera mitad, sino el resultado (12-0) de la etapa inicial hubiera sido más abultada.

Para la parte final el equipo de Gonzalo Quesada mostró su mejor versión, robando un montón de pelotas a través del trabajo de Creevy, la muy buena combinación de manos y los fowards acompañando y tackleando todo lo que pasara cerca con camiseta rival. Otra vez Boffelli expuso su gran repertorio y capturó una alta y larga patada de Díaz Bonilla para marcar el segundo try de su cosecha personal y poner el resultado.

Jaguares estaba sólido en ese pasaje del encuentro, casi no cometió errores, supo mantener a Sharks lejos de su ingoal, mostró combinaciones muy interesante y a los 19 Cancellere concluyó una gran jugada entre Díaz Bonilla y Boffelli para un parcial tremendo de 29 a 0.

Jaguares no cesó en su objetivo, logró "punto bonus" con el try final de Santiago Carreras y redondeó un resultado increíble, que ratifica su gran presente.



JAGUARES 34 - SHARKS 7

Estadio: "José Amalfitani" (Vélez Sarsfield). Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

JAGUARES: 1. Mayco Vivas, 2. Agustín Creevy, 3. Santiago Medrano, 4. Marcos Kremer, 5. Tomás Lavanini, 6. Pablo Matera, 7. Juan Manuel Leguizamón, 8. Javier Ortega Desio, 9. Tomás Cubelli y 10. Joaquín Díaz Bonilla, 11. Santiago Carreras, 12. Jerónimo De la Fuente, 13. Matías Moroni, 14. Sebastián Cancelliere, 15. Emiliano Boffelli. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Cambios: ST 14' Matias Orlando por Moroni; 16' Julián Montoya por Creevy, Nahuel Tetaz por Vivas y Enrique Pieretto por Medrano; 18' Domingo Miotti por De la Fuente; 20' Lucas Paulos por Kremer; 28' Felipe Ezcurra por Cubelli; 33' Francisco Gorrisen por Leguizamón.

SHARKS: 1. Mzamo Majola, 2. Kerron van Vuuren, 3. Coenie Oosthuizen, 4. Hyron Andrews, 5. Ruan Botha, 6. Jacques Vermeulen, 7. Tyler Paul, 8. Daniel du Preez; 9. Louis Schreuder, 10. Robert du Preez, 11. Makazole Mapimpi, 12. Andre Esterhuizen, 13. Lukhanyo Am, 14. Sibusiso Nkosi y 15. Curwin Bosch. Entrenador: Rob du Preez.

Cambios: ST 1' Thomas du Toit por Oosthuizen; 14' Juan Schoeman por Majola y Ruben van Heerden por Andrews; 17' Aphelele Fassi por Du Preez; 18' Jeremy Ward Lukhanyo Am; 33' Mthokozisi Mkhabela por Schreuder.

Tantos en el primer tiempo: 2m try Cancellere (J), 15m try Boffelli, convertido por Díaz Bonilla (J). Tantos en el segundo tiempo: 4m penal Díaz Bonilla (J), 12m try Boffelli (J), convertido por Díaz Bonilla (J), 19m try Cancellere (J), convertido por Díaz Bonilla (J), 27m try Esterhuizen, convertido por Bosch (S), 40m try Santiago Carreras (J).