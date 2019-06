Atlético y Libertad en la final del Súper 4 Deportes 09 de junio de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO J. BARRERA BUSCA REPETIR./ Atlético, que en semis venció al CAI, ganó el torneo en 2016.







Se define el torneo Súper 4 del Preparatorio de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Otra vez con una doble jornada en el Coliseo del Sur, que seguramente volverá a tener un buen marco de público este domingo.

Desde las 18 será el turno del duelo por el tercer y cuarto puesto, entre Ben Hur e Independiente, mientras que a las 20 irán por el título Atlético y Libertad de Sunchales. La Crema venció el viernes al CAI por 81 a 68, mientras que en el otro partido el resultado fue muy parecido, ya que Libertad superó a la BH por 81 a 67.

En cuanto a la definición, cabe mencionar que la Crema se quedó con este torneo en 2016 (había vencido en la final a Unión), mientras que Libertad irá por su primera vez. El año pasado fue finalista también, cayendo ante el Bicho Verde.

De lo que no quedan dudas es que los dos darán todos por llevarse el torneo. Prueba de ello es que los aurinegros vinieron a este certamen con Augusto Alonso, de muy buena temporada en la Liga Nacional. Será todo un desafío para la Crema intentar contenerlo.

No obstante, el elenco de Marcelo Miretti está en muy buena forma, con Juan Cruz Bertero y Jonatan Faber en buen nivel, y un funcionamiento colectivo que arrastra desde la Liga Provincial.



AL MUNDIAL U17

En la jornada del viernes se disputaron los cuartos de final de FIBA Américas U16 que se celebra en Belém, Brasil. La Selección Nacional de la categoría derrotó a Uruguay por 62-53 y no solo se metió en semifinales, sino que además se aseguró uno de los cuatro boletos para el Mundial U17 del año que viene en Bulgaria, manteniendo vigente la asistencia perfecta de nuestro país en dicha cita.

El sunchalense Nicolás Quiroga no tuvo minutos en cancha en dicho partido.



LIGA NACIONAL

En un partido muy parejo que pudo haber sido para cualquiera de los dos, Ferro le ganó a Comunicaciones por 72 a 69 y alcanzó las Semifinales. Safar con 21 puntos y Mitchell con 19 (10 rebotes) fueron los goleadores del partido. En Comu otro gran partido de Bortolín que terminó con 15 rebotes y 13 puntos.

En tanto, San Lorenzo le ganó a Boca por 72 a 63 en el quinto y definitivo juego y de esta manera obtuvo el pase a las Semifinales del torneo donde se medirá con Ferro. Vildoza, Tucker y Meyinsse aportaron 17 cada uno. En la visita, Boccia fue el goleador con 19.

La otra semifinal la animan Olímpico de La Banda e Instituto.