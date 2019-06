Más de 500 personas en el 2º encuentro de equipos técnicos Locales 09 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA PJ-JUNTOS EN ALMAGRO./ Allí se reunieron más de 500 personas que apoyan a los candidatos del peronismo.







Este sábado por la mañana, se llevó a cabo el segundo encuentro de equipos técnicos en el Club Almagro, encabezado por Luis Castellano, Alcides Calvo y Brenda Vimo. Asistieron más de 500 dirigentes institucionales, profesionales, estudiantes, para debatir en mesas de trabajo temas de relevancia para la ciudad de Rafaela, el departamento Castellanos y la provincia de Santa Fe.

“Esto habla claramente de la necesidad y las ganas de participación ciudadana. La gente quiere sentir que es parte”, expresó Luis Castellano.

También destacó que “para gobernar una ciudad, un departamento, una provincia, se necesita planificación, equipo, sustento técnico porque no es momento de improvisar. En momentos de crisis hay que trabajar sobre pies firmes y para eso se necesita proyecto, equipo, austeridad y planificación. Es parte de lo que estamos construyendo, es parte de lo que estamos haciendo y de lo que se viene en el futuro”.

“El desafío que tiene la ciudad para gobernar la provincia es enormemente grande y se necesita mucha gente, cabezas, profesionales, proyectos, dirigentes. Yo no tengo ninguna duda que Omar Perotti será el gobernador de la provincia”, resaltó.

“Le pedimos el acompañamiento a la gente. El 16 de junio es una fecha histórica, nos jugamos mucho, la ciudad y la región se juegan mucho. La idea de pensar hacia el futuro con un respaldo mucho mayor al que venimos teniendo”, remarcó Castellano.

“Rafaela y el departamento han podido desarrollarse con gobiernos de distintos signos políticos a nivel provincial y nacional. Imaginarnos con un apoyo político desde la provincia, con obras, viviendas, desarrollo urbano, instituciones, logística, es un sueño”, agregó.

Además, señaló: “Estamos hablando de la región más importante de la provincia y de la provincia más productiva del país. Yo creo que hay mucho para crecer, para desarrollar, para avanzar pero se necesita sustento. No se puede improvisar, se necesita equipo”.



UN GRAN MOMENTO

Al tomar la palabra, Alcides Calvo, manifestó: “Si hay algo que nos alienta en estos últimos días, es tenerlos a todos ustedes. Lo digo con una gran seguridad de que realmente ustedes son la mejor garantía para que nosotros podamos caminar estos últimos días hacia un gran momento que tiene Rafaela y a la región”.

“Necesitamos de todos, no solamente de los que adhieren, los que se juegan como ustedes, si no de los que no miden el impacto que tiene contar con un gobernador de la ciudad de Rafaela, del departamento, como será Omar Perotti. Necesitamos el gesto de todos los rafaelinos y de toda la región porque es una gran oportunidad. Y para esa oportunidad necesitamos la formación de verdaderos equipos de trabajo”, enfatizó.



LA CIUDAD, LA REGION Y LA PROVINCIA DEL FUTURO

“La verdad que es un encuentro maravilloso. Esto nos entusiasma mucho, es muy emocionante, es un momento en donde los encontramos debatiendo y juntos pensamos la provincia, la ciudad que se nos viene”, añadió Brenda Vimo.

Por otro lado, dijo que “estamos convencidos de que la forma es en conjunto y de abajo hacia arriba. Este es solo el principio. Este es un momento histórico para el equipo”.

Para finalizar, Juan Senn concluyó: “Es muy positivo porque como siempre decimos la ciudad la tenemos que pensar entre todos y en este caso, más de 500 personas debatiendo y mirando el futuro de la ciudad. Y no solo en la ciudad de Rafaela sino también la región”.