Se suspendió CRAR - Logaritmo

Debido al fallecimiento de Luciano Beninca, ex jugador y colaborador de la institución, el Círculo Rafaelino de Rugby no disputará este domingo el partido que estaba previsto ante Logaritmo de Rosario, por la cuarta fecha de la Zona Reubicación del Torneo Regional del Litoral. El encuentro fue suspendido y se conocerá la reprogramación en los próximos días.

Sí están previstos para hoy los compromisos entre Pampas de Rufino vs. Alma Juniors de Esperanza y Provincial de Rosario vs. Universitario de Santa Fe, en ambos casos desde las 16.



SE RECUPERARON LOS PUMITAS

La Selección argentina de rugby Sub 20 superó hoy sin atenuantes a Fiji por 41 a 14, en la segunda fecha del Mundial de la categoría que se disputa en Santa Fe y Rosario y ahora buscará el pase a semifinales ante Francia. En la primera mitad el equipo albiceleste se fue en ventaja solo por 10 a 0, y nada hacía presagiar la tremenda diferencia que iba a sacar en el complemento, en el partido que se disputó en el CRAI de Santa Fe.

Los Pumitas venían de perder ante Gales 30-25 y ahora deberán jugarse el pasaje a la semifinal contra Francia, el miércoles desde las 13.00. Los franceses, por el mismo Grupo A, superaron a Gales por 32 a 13.