"Es todo un verso, a una semana de las elecciones" Locales 09 de junio de 2019 Redacción Por Carlos Maina destacó que debe construirse un cuarto módulo en la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales.







"Esto todo un verso". Así de contundente fue Carlos Maina, secretario de Desarrollo Urbano del Municipio -y exgerente local de ASSA- acerca del anuncio realizado desde la Provincia en las últimas horas sobre la posibilidad de ampliar la cantidad de conexiones cloacales en 7 barrios de la ciudad. "Sin dos obras de infraestructuras grandes, como el colector y el cuarto módulo, no se pueden hacer más conexiones", sentenció. El primero de ellos, está contemplado en el pedido del crédito. Pero el segundo, no. Dicho de otra forma: los líquidos llegarían a un lugar donde no pueden ser tratados.

De acuerdo a Maina, cuando estén terminadas las obras de los barrios "de las quintas" (Brigadier López, Villa Aero Club y Villa Los Alamos), la capacidad de la planta depuradora habrá llegado a su límite. "No se le puede sumar más una conexión. Hay que hacer el cuarto módulo", sentenció.

Las gestiones por este cuarto módulo fueron presentadas desde el Municipio tanto a la Provincia como a la Nación en 2016 (nivel del Estado al que se le presentaron obras por 320 millones de pesos -con el dolar a 16-17 pesos- y nunca se recibió una respuesta concreta). En aquel momento, cuando el dinero de los créditos fluía libremente por el territorio argentino, se había pensado La Nación está planteando que sea un 70% la administración macrista y 30% la Provincia. La idea del Municipio, por aquel entonces, era hacer el 4º módulo, el colector (que viene por Gabriel Maggi, pasa por "detrás" del Paseo del Este y llega al Villa Podio) junto con las conexiones domiciliarias de los barrios del norte. En 2017 salía 109 millones de pesos. "Hoy podría salir cerca de 300 millones de pesos", estimó Maina.

"Es una vergüenza. Es lo mismo que pasó hace exactamente cuatro años, cuando 10 días antes de las elecciones, llevaron a periodistas a ver el acueducto virtual de Bonfatti, que en realidad, empezó 4 años después. Esta carpeta se la dimos hace 3 años, a la Nación y a la Provincia. Esto es un invento. No hay nada encaminado ni aprobado. A lo sumo, deben tener una carta de intención. Y lo dice el Ministro de Economía, a una semana de las elecciones. Hace un mes pedimos por unos barrios del Sur y nos vinimos sin ninguna respuesta", dijo la fuente consultada.