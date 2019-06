Confirmado, Argentina es un país complejo para hacer negocios Suplemento Economía 09 de junio de 2019 Redacción Por Las leyes laborales y los poderosos sindicatos llevan a Argentina a estar en el top 20 de los países más complejos del mundo para hacer negocios.

FOTO GRUPO TMF EJECUTIVO. Claudio Cirocco, director general de TMF Group en Argentina.







A pesar de la recesión y una de las tasas de interés más altas del mundo, se esperaba que Argentina saliera de la oscuridad este año. Sin embargo, la inversión extranjera directa en el país puede tardar más en recuperarse, dado el desempeño de Argentina en el primer Global Business Complexity Index (GBCI), publicado por el Grupo TMF.

El GBCI clasifica territorios en todo el mundo en orden de dificultad para hacer negocios. Los expertos calificaron cada jurisdicción en tres áreas: contabilidad e impuestos; normas, reglamentos y sanciones; y contratación, despido y pago de empleados. Argentina, con un índice de complejidad del 63%, se ubicó en el 18 ° lugar de una lista de 76 jurisdicciones. Eso posicionó al gigante sudamericano por detrás de Qatar y Portugal y al mismo nivel que España, Filipinas y Polonia.

De los otros países americanos en el índice, Brasil fue considerado el más complejo, y se ubicó en el tercer lugar en el índice general. Bolivia se ubicó en quinto lugar con 75%, seguido de cerca por Perú en el décimo lugar y Colombia en el 13º. Los vecinos Uruguay terminaron 50 lugares más bajos que Argentina, con una puntuación de complejidad total del 43%, mientras que Paraguay obtuvo una puntuación aún más baja, ubicándose en el lugar 72 con una puntuación de solo el 41%, lo que lo convierte en el quinto lugar más fácil para hacer negocios entre todas las jurisdicciones analizadas.

Según Claudio Cirocco, Director General de TMF Group en Argentina, los principales desafíos que enfrenta el país son sus estrictas leyes laborales y la influencia de los sindicatos en la economía y el panorama político del país.

“Los sindicatos en Argentina son muy poderosos, y las entidades extranjeras que buscan establecerse en Argentina a menudo pueden perderse entre lo que es la ley y lo que prescriben los sindicatos. A diferencia de los sindicatos en otros países, en Argentina los sindicatos tienen un poder enorme. He visto que en los países que no tienen inflación, los sindicatos no tienen tanto poder en lo que respecta a los salarios de los empleados, ya que los cambios se producen principalmente a partir de nuevas leyes, mientras que en Argentina la constante fluctuación de la economía y su inflación, tienen un efecto directo sobre el poder de los sindicatos para negociar salarios”.

"Uno simplemente debería mirar las noticias en Argentina para ver evidencia de esto, ya que parece haber una lucha permanente entre los sindicatos, el gobierno y las entidades privadas".

Con presencia en Argentina desde 2005, TMF Group cuenta con aproximadamente 500 clientes locales y emplea a más de 272 especialistas en servicios fiduciarios, secretarías de empresas, contabilidad, impuestos y nóminas. Ayudan a las nuevas empresas a ingresar al mercado, así como a racionalizar las operaciones actuales para los clientes existentes. A nivel internacional, el grupo tiene alrededor de 7,800 expertos internos que operan en más de 80 jurisdicciones.

"En TMF Group Argentina tenemos el conocimiento local y la experiencia para brindar a los clientes soluciones a medida para satisfacer todos sus requisitos comerciales", dijo Claudio Cirocco. “Comprender las leyes, los reglamentos, los procesos y los requisitos locales es la esencia de lo que hacemos. Nuestro equipo de expertos ayudará a reducir el riesgo, simplificará las operaciones y garantizará un lanzamiento sin problemas en el complejo mercado argentino ".

El índice clasifica Islas Caimán como el país menos complejo para la complejidad de negocios en el mundo, seguido por Curaçao, Jersey y Tailandia. Mientras que Grecia, encabezó la lista general para el lugar más complejo para hacer negocios seguido por Indonesia, Brasil y los Emiratos Árabes Unidos.